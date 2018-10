Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, informeaza News.ro.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa…

- Cel puțin cinci persoane au murit și multe altele sunt date disparute dupa ce insula spaniola Mallorca a fost lovita de inundații puternice in cursul zilei marți. Un val uriaș de apa cu noroi „a inghițit” orașul Sant Llorenc des Cardassar, in estul insulei, dupa ce un rau a ieșit din matca in urma ploilor…

- Unul dintre cei mai apreciati tineri fotografi buzoieni, Costin Fetic, a fost invitat vara aceasta la un eveniment, in Bucuresti, pentru a vorbi despre pasiunea sa si despre omul din spatele obiectivului. Costin creeaza amintiri de-o viata cu un singur instantaneu. Prin imaginile lui simti iubirea,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat inițial ca doi romani se afla printre victimele care au decedat in urma tragediei de la Genova. De fapt, unul dintre ei a fost scos in viața de sub daramaturile podului Morandi, care s-a prabușit marți. Romanul din Gorj este in coma Barbatul de 36 de ani din județul…