Inundaţii de nivel istoric. Mii de familii au fost evacuate şi ploile nu se mai opresc In una dintre cele mai fierbinti tari din lume, unde autoritatile au interzis culturile mari consumatoare de apa, in acest an ONU a anuntat ca a intervenit la bordul ambarcatiunilor pentru a oferi asistenta in unele zone inundate. Cresterea nivelului apelor ameninta 2.000 de familii din provincia Missan, in sud, in timp ce orasul Mosul (nord) este paralizat. Cele doua poduri principale peste Tigru sunt in prezent neutilizabile si provoaca ambuteiaje monstruoase, inclusiv a camioanelor de marfa.



