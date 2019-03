Inundații catastrofale în Statele Unite Ploile torentiale din ultima saptamana au declansat grave inundatii in statul american Iowa. Oamenii evacuati de mai multe zile din calea apelor revarsate ale fluviului Missouri au primit permisiunea sa revina acasa pentru cateva ore, ca sa evalueze pagubele. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

