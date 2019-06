Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloti au murit si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS, citata de rt.com.

- In decurs de 7 zile, șase persoane, inclusiv trei copii, si-au pierdut viata dupa ce au fost loviti de fulgere in sudul Nepalului, țara afectata de ploile musonice, informeaza dpa. Cele șase victime sunt trei barbati care au fost loviți fatal de fulgere in timp ce lucrau la fermele lor din districtul…

- Aparatul, apartinand Hotel Rooms, 's-a prabusit intr-o zona nelocuita din apropierea Muntelui Qulo in municipalitatea Kazbegi', a precizat Rati Mujiri, purtatorul de cuvant al Departamentului Situatiilor de Urgenta. 'Cele trei persoane aflate la bord au fost ucise', a adaugat el. Potrivit…

- Inundatii catastrofale in Romania, unde cel putin patru persoane au decedat. Peste 600 de case din intreaga tara au fost avariate, iar 300 de oameni au fost salvati. In judetul Prahova, pompierii continua cautarile in cazul unui copil luat de viitura.

- Ploile din ultimele zile au umflat apele Someșului, care s-au revarsat și au provocat inundații. Pe Someșul Mare este cod portocaliu de inundații pana miercuri la ora 14, dar s-a emis cod roșu in amonte, pe raurile din bazinul hidrografic Sieu, in județul Bistrita-Nasaud. Miercuri dimineața, pompierii…

- Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor în județul Bistrița-Nasaud, iar șase familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, în urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri. Potrivit reprezentanților…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Ploile abundente care s-au abatut asupra regiunilor estice din insula Creta pe parcursul weekendului trecut au inundat orasele Ierapetra si Sitia si au obligat autoritatile locale sa declare stare de urgenta, a anuntat lui postul de televiziune ERT citat de DPA.