Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta a provocat inundatii grave in New York, Statele Unite. Ploaia torentiala a transformat strazile metropolei in rauri adevarate. Masinile care stationau, au ajuns pe jumatate in apa, iar oamenii de pe strazi s-au pomenit in puhoaie pana la brau.

- S-a dezlantuit natura in Rusia. In Ekaterinburg, a fost o furtuna puternica, iar strazile s-au transformat in rauri in urma precipitatiilor abundente din ultimele zile. Masinile au plutit, la propriu, in timp ce autocamioanele au circulat cu mare dificultate.

- Protest masiv in Rusia. In jur de 22 de mii de oameni au iesit pe bulevardul Saharov din Moscova pentru a cere alegeri locale libere si democratice.Potrivit politiei, numarul manifestantilor a fost de 12 mii Printre participanti au fost si candidati eliminati din cursa electorala.

- Scene greu de imaginat in traficul din Rusia. Un tigru a iesit din masina proprietarului sau si a inceput sa se plimbe printre masini fara botnita. In clipul filmat de un sofer se poate observa...

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat revarsarea raului Angara și a lacului Baikal. Cel puțin 5 oameni au murit. Aproape 4 mii de case din 50 de sate și comune, majoritatea de pe malurile lacului Baikal, au fost acoperite de apa aproape in intregime.

- Inundatii catastrofale in Romania, unde cel putin patru persoane au decedat. Peste 600 de case din intreaga tara au fost avariate, iar 300 de oameni au fost salvati. In judetul Prahova, pompierii continua cautarile in cazul unui copil luat de viitura.

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost solicitați sa intervina miercuri dimineața, pe strada Sarata de Jos din municipiu, dupa ce mai multe persoane au fost inconjurate de ape. Apele raului Someș s-au revarsat in zona Dej, iar mai multe persoane au fost inconjurate de ape pe strada…

- FOTO – Arhiva Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost solicitați sa intervina miercuri dimineața, pe strada Sarata de Jos din municipiu, dupa ce mai multe persoane au fost inconjurate de ape. Apele raului Someș s-au revarsat in zona Dej, iar mai multe persoane au fost inconjurate…