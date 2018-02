Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș pleaca la drum o caravana medicala inițiata de medicii de la Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr. Victor Popescu” Timisoara. Locuitorii din mai multe sate din județ vor fi vazuți gratuit de specialiști. Prima consultație are loc la Urseni.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Trei luni, atat ar fi trebuit sa dureze reabulitarea Pietei Badea Cartan din Timișoara. In toamna lui 2017, comerciantii erau mutati in Piata Traian, pentru ca lucrarile de modernizare sa inceapa. Valoarea proiectului era de 233.000 de euro, iar licitatia era castigata de SC Building SRL. La cinci luni…

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, in stare de ebrietate, a fost adus, in urma cu puțin timp, la Spitalul Județean din Timișoara, cu o rana adanca la cap, o crestatura de cuțit de-a lungul frunții. Din primele informații, acesta este victima unei altercații care a avut loc in Complexul Studențesc,…

- Un hot indraznet a furat intr o singura noapte aproximativ 800 de metri de asfalt de pe un drum din China pentru a l vinde si a castiga astfel o suma de bani, conform unor informatii publicate in presa chineza, preluate vineri de AFP.Locuitorii din localitatea Sankeshu din provincia Jiangsu est au fost…

- Locuitorii unui oraș au trait un adevarat șoc atunci cand au trecut pe langa un rau și au vazut minunea ce a aparut! Nici macar autoritațile nu au gasit o explicație și au spus ca, cel mai probabil, ar fi vorba despre un miracol biblic!

- Proiectul "Civitas Portisldquo; este finantat de Comisia Europeana prin programul "Horizon 2020ldquo;, linia de finantare dedicata Mobilitatii pentru Dezvoltare Mobility for Growth .5.5 2015 . Obiectivul general al proiectului este sa identifice, sa demonstreze si sa evalueze anumite seturi de masuri…

- „Polițiștii locali au continuat in aceste zile acțiunile pentru depistarea persoanelor care iși improvizeaza adaposturi in diverse zone din oraș, creand disconfort celorlalți cetațeni și facand mizerie acolo unde iși fac adaposturi. Astfel, dupa ce saptamana trecuta s-a acționat in zona Mehala…

- Inca un tramvai Armonia a cedat in aceasta dimineata pe sine, la Timișoara. Incidentul s-a petrecut inainte de prima statie de pe Bulevardul Cetatii, pe sensul de mers inspre Calea Torontalului. Oamenii au fost debarcati in mijlocul strazii, printre masini. Administratia condusa de Nicolae Robu a platit…

- Cei doi șoferi Uber au discutat cu reporterii tion.ro sub protecția anonimatului și spun ca nu doresc sa atraga atenția asupra lor. Unul dintre ei, agresat in parcarea Iulius Mall, povestește ca totul ar fi inceput dupa ce taximetriștii le-au blocat un coleg in Piața Maraști. „L-au blocat…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul sedințelor Consiliului Local, au fost vizate mai multe propuneri de resistematizare a traficului in municipiul Brașov. Una dintre acestea este in cartierul Tractorul, la intersectia dintre strazile 1 Decembrie 1918 si Bronzului, care a devenit o zona destul…

- Doar ancheta polițiștilor poate stabili ce s-a intamplat in cazul morții tanarului de 24 de ani peste care s-a prabușit, toamna trecuta, poarta de intrare in Timișoara, de pe Calea Lugojului. Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, ca nu a avut nicio implicare in proiectul de „cosmetizare” a respectivei…

- Anul școlar 2018-2019 va incepe fara o unitate de invațamant cu personalitate juridica. Este vorba despre Colegiul ”Ion Mincu” din zona centrala a Timișoarei, care a fost dizolvat. Consilierii locali din Timișoara au decis, in luna noiembrie, „reorganizarea prin divizare totala a Colegiului…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Dezbaterea regionala de la Timisoara va avea loc in data de 23 ianuarie, in intervalul 18:00-20:30, la sediul organizatiei „Initiativa in Educatie”, pe strada Gheorghe Lazar, nr. 5. Confirmarile si inscrierile se pot face la adresa contact@inedu.ro. Ce se dorește a se schimba in planul-cadru…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- Peste 100 de tineri din Timișoara au mers, miercuri seara, la ora 18, sa discute direct cu primarul Nicolae Robu. Edilul-șef nu a mers singur, ci și-a luat cu el și consilierii personali, dar și pe city managerul Robert Kristof. La intalnire au venit și mai mulți tineri din PNL, dar și Andreea…

- O femeie in varsta de 59 de ani a ramas fara ambele maini dupa ce a incercat sa hraneasca patrupedul fiicei ei. Intamplarea de necrezut a avut loc in comuna Sadova Veche, Timisoara, acolo unde femeia se afla in vizita la fata ei.

- Politistii locali impreuna cu reprezentantii SDM au ridicat 11 masini parcate in locuri nepermise, in ultimele zile la Timisoara. Masinile ridicate au fost oprite sau staționate neregulamentar pe strazile Piața Regina Maria, Calea Martirilor, Gh. Dima, Gheorghe Lazar, I.C. Bratianu, Piața Huniade. Soferii…

- Locuitorii unei comune timișene sunt nevoiți sa plece in exil. Acest lucru in ciuda faptului ca satul se afla la șoseaua ce leaga Timișoara de Lugoj, terenul e fertil in zona, iar situația ”de acasa” a oamenilor este satisfacatoare. Ciorile, șobolanii și o duhoare insuportabila ii fac sa-și lase averile…

- Inca un caruțaș care circula prin Timișoara, fara autorizație din partea Comisiei de Circulație, a ramas fara atelaj, dupa ce a fost prins, luni, de polițiștii locali, pe strada Recoltei din municipiu.

- Un tanar de 35 de ani din Timisoara a fost decapitat de elicea unei parapante cu motor, duminica dupa-amiaza, pe aerodromul din localitatea timiseana Gelu. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii timisene pentru a zbura cu motoparapantele.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- O șoferița și un bebeluș au ajuns la spital, joi, dupa ce au fost loviți de o mașina SMURD aflata in misiune. Ambulanța transporta un pacient la spital și avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, insa cu toate acestea, salvarea nu a fost observata de șoferița. Femeia, in varsta de 28 de ani,…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat chiar in ultima zi a anului trecut o persoana care vindea materiale pirotehnice pe Brancoveanu. La vederea patrulei de polițiști locali, cel in cauza a fugit, fiind insa imediat reținut. „Acesta a fost identificat in persoana lui G.T., de 45 de ani,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața langa Timșoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Acidentul a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Utvin. Cel mai probabil, cele doua mașini s-au izbit una de cealalta dupa ce unul dintre șoferi a…

- Mii de timișoreni au ales sa petreaca noaptea dintre ani in centrul orașului, acolo unde primaria le-a pregatit un program artistic. Pe scena din fața operei au urcat Alexandra Mitroi, Feli, celebrul solist german Lou Bega, spectacolul fiind incheiat de Cargo. La miezul nopții, cei mai mulți oameni…

- REVELION 2018 in lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja in 2018. La ora 12.00 (ora Romaniei) focurile de artificii au marcat intrarea in Noul An in aceste insule, cunoscute in intreaga lumee și sub denumirea de Insula Craciunului. Insula este situata…

- Apsa de Jos, un sat romanesc din regiunea Zakarpatie este cea mai bogata localitate rurala din Ucraina. Locuitorii isi construiesc adevarate castele, in loc de case, iar arhitectura acestora impresioneaza atat de mult ca aduce aminte mai degraba de un orasel european, decat a unui simplu sat, scrie…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe DN68 pe raza localitatii Cosevita, la limita judetului Timis cu Hunedoara. Un barbat de 33 de ani din Neamt care mergea dinspre Timisoara spre Deva a intrat intr-o depasire neregulamentara a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus,…

- Febra cumparaturilor pentru sarbatori a inceput in intreaga țara, romanii luand cu asalt supermarketurile. La Auchan Nord din Timișoara, duminica a fost lupta mare pentru brazi, oferta magazinului fiind foarte interesanta, brazi arginitii foarte frumoși, intre 1,5 și 2 metri inalțime, la prețul de 69…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Polițiștii locali au inceput, inca de ieri, acțiunile punctuale pe linia luarii masurilor legale in cazul autovehiculelor oprite sau staționate pe Calea Martirilor, de la str. Mareșal Ctin Prezan pana la limita cu comuna Giroc, precum și pe str. Gheorghe Lazar. Strazile respective au fost recent reabilitate…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Lucrarile de reabilitare a Pasajului Cumpenei cunoscut drept Podul de la Butelii au fost reluate. "Lucrarile vor continua pana la sfarsitul acestui an, cat vor permite conditiile meteorologice. Apoi se va da un ordin de sistare pana cand vremea va fi din nou prielnica pentru reluarea proiectului de…

- Muncitorii unei firme care executau o serie de lucrari in zona unui pod din vecinatatea Tecuciului au produs o avarie serioasa la o conducta de apa, prin care era asigurata alimentarea cu apa a orasului.

- Mai multe magazine dintr-un complex comercial din Timișoara ard de mai multe ore, iar o persoana și-a pierdut viața, fiind gasita carbonizata. În ciuda faptului ca se intervine în forța, incendiul s-a extins pe o suprafața de 3.000 de metri patrați. Au fost mobilizate toate…

- Sunt prea multe treceri de pietoni in Timișoara, care incurca traficul. De aceea, primaria continua sa le desființeze. La trei saptamani de cand Nicolae Robu a promis ca inca o „zebra” va disparea, acest lucru s-a și intamplat pe strada Gheorghe Lazar.

- Un TIR a indoit un semn dintr-un giratoriu, fiind prea mare pentru mica strada din cartierul Cetate, iar in acest context un cititor al ziaruluiunirea.ro se intreaba daca are autorizație de circulație in oraș. ”Locuitorii de pe strazile din apropierea Pieței Pascu sunt terorizați de camioanele de mare…

- Un filmulet care arata mizeria lasata in urma de vizitatorii primei zile a targului de Craciun de la Timisoara, care au participat si la un concert sustinut de Inna, a devenit viral pe internet. Imaginile arata o mizerie de nedescris, cu recipiente aruncate pe mese si pe jos.

- Sunt in pregatire inca trei deschideri de restaurante McDonald’s in acest an in Romania iar primul va fi in Timisoara. Noul restaurant timisorean va fi al treilea din oras și este situat in parcarea fostului magazin Billa (actualmente Carrefour) de pe strada Gheorghe Lazar. Lucrarile de amenajare a…

- Mara Banica este una dintre cele mai iubite si apreciate jurnaliste din tara si nu a putut trece cu vederea aceasta zi! Vedeta a avut parte de o surpriza uriasa chiar de 1 Decembrie si nu a ezitat sa o impartaseasca si cu prietenii virtuali.

- Traficul rutier va fi restrictionat, maine, pe principalele artere de circulatie din municipiul Constanta pentru defilarea paradei militare organizata cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Astfel, intre orele 7.30 si 12.00, se inchide bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins intre Capitol si Ferdinand…

- Cu ocazia desfasurarii festivitatilor dedicate Zilei Nationale a Romanie, potrivit ordinul semnat de Prefectul de Buzau, Carmen Adriana ICHIM, se impun masuri de indrumare si restrictionare auto pe mai multe artere importante din municipiul Buzau, astfel: