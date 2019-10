Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului ar putea dezbate si vota luni proiectul de lege privind dublul standard de calitate, initiat de social-democratii Liviu Dragnea si Valeriu Steriu, prin care se sanctioneaza comercializarea produselor si serviciilor ‘falsificate supuse dublului standard’ cu amenda de maximum 4% din cifra…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca moțiunea de cenzura sa fie citita intr-un plen reunit, joi, de la ora 10.00, iar dezbaterea și votul urmeaza sa aiba loc joia viitoare, tot de la ora 10.00, au declarat surse parlamentare, pentru MEDIAFAX.Moțiunea…

- Sedinta Camerelor reunite in care urma sa fie citita motiunea de cenzura depusa de opozitie impotriva Cabinetului Dancila a fost suspendata, dupa ce ordinea de zi care stabilea citirea motiunii miercuri si vot sambata a fost respinsa, astfel incat moiunea nu a mai fost citita. Deputatul liberal Raluca…

- Ședința fulger la Parlament. Liderii de grupuri parlamentare s-au intalnit pentru a pune la cale un plan de acțiune dupa ce ordinea de zi a ședinței de astazi a fost respinsa, iar moțiunea de cenzura nu mai poate fi citita astazi și votata sambata. Ordinea de zi a ședinței a fost respinsa cu 194…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18 lei inainte…

- Introducerea camerelor video-audio de supraveghere ar putea deveni obligatorie in crese si gradinite, pentru a preveni abuzurile asupra copiilor. Proiectul de lege așteapta deocamdata pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și se pare ca intalnește opoziție din partea sistemului de invațamant. Inițiatorul…

- S-au inregistrat 64 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si 7 senatori nu au votat, numar insuficient de voturi favorabile pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic (69). Initiativa a fost votata si respinsa in 7 mai, dar grupul PSD a solicitat reluarea votului pentru ca plenul…

- USR considera ca Nicolae Moga nu este calificat pentru funcția de ministru de Interne și ca, in MAI, incompetența se rasfrange de sus in jos, de la ministru la subordonați, a transmis formatiunea, luni, dupa audierea prim-adjunctului STS in comisia de aparare din Camera Deputatilor. "Sub conducerea…