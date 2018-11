Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- Vorbind cu deputații din Parlamentul European în timpul audierilor privind situația din Marea Azov, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa și de securitate Federica Mogherini a declarat ca Uniunea Europeana nu va recunoaște niciodata anexarea Crimeei de catre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni un decret ce impune restrictii economice Ucrainei ca urmare a 'actiunilor inamicale' la care au recurs autoritatile de la Kiev, referire la sanctiunile impuse Rusiei de catre Ucraina, transmite agentia EFE.Decretul semnat de Putin stabileste…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

