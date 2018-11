Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a discutat, duminica, cu viceprim-ministrul Sultanatului Oman, Sayyid Fahd bin Mahmoud al-Said, despre extinderea cooperarii dintre cele doua state, cei doi demnitari avand și un schimb de opinii asupra situației de securitate din Orientul Mijlociu, scrie Mediafax.Viorica…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 4 noiembrie 2018, o intrevedere cu Alteta Sa Regala Sayyid Fahd bin Mahmoud al Said, viceprim ministru al Consiliului Ministrilor din Sultanatul Oman.Cei doi demnitari au evaluat stadiul relatiilor bilaterale si au apreciat tendinta pozitiva inregistrata…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 21 octombrie 2018, o intrevedere cu Emirul Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, șeful Statului Kuweit, in cadrul vizitei oficiale a demnitarului roman in Statul Kuweit. Din delegația condusa de prim-ministrul Viorica Dancila au facut parte Teodor…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 18 octombrie, o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizație de stat inființata in 1975, sub președinția Seica Fatima…

- Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, aflat in vizita in Romania pentru a participa la Summit-ul Inițiativei celor trei mari. Cei doi oficiali au avut o discuție cordiala, al carei subiect central a…