Cooperarea pe teme europene dintre Romania și Polonia s-a aflat, astazi, in centrul discuțiilor ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, cu ministrul polon al investitiilor si dezvoltarii, Jerzy Kwieczinski. Cei doi demnitari au convenit, in acest context, ca este necesara colaborarea pentru armonizarea pozitiilor si multiplicarea schimburilor de experienta in domenii […]