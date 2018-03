Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, cei doi oficiali au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala "excelenta", confirmata de Parteneriatul strategic. O atentie deosebita a fost acordata diversificarii relatiilor economice, valoarea schimburilor comerciale romano - spaniole ajungand in 2017 la un nivel record…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate "aspecte referitoare la ridicarea MCV". Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a discutiilor…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, cu care a discutat despre intentia de actualizare, in cursul acestui an, a foii de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre cele doua state.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declarației 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, spunand inca o data ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic. Saptamana…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, reiterand ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic.

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Legea Educatiei din Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate de deputatul Ioan Balan, presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, la intalnirea cu ambasadorul ucrainean la Bucuresti, Oleksandr Bankov. Discutiile s-au axat pe teme precum: dialogul politic romano-ucrainean, dezvoltarea…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat duminica, intr-o scurta conferinta de presa dupa infrangerea ''Stejarilor'' in fata Spaniei, ca nu a fost surprins de agresivitatea gazdelor ci de faptul ca tricolorii nu au jucat. ''Astazi…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Profesorii ieseni vor protesta la Bucuresti saptamana viitoare, a anuntat Laviniu Lacusta, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi. Astfel, miercuri si joi, pe 21 si 22 februarie, profesorii vor protesta atat la Ministerul Muncii, cat si la Guvern, avand aceleasi…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi seara, ca in intrevederea pe care a avut-o luni cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost "o abordare foarte scurta despre justitie", insa diplomatul american nu a facut niciun repros sau referire la modificarea legilor justitiei. Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. "In calitatea sa de stat membru NATO…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca la intalnirea avuta zilele trecute cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, nu a discutat despre legile justitiei, ci doar despre "cateva principii". "Nu a fost... au fost cateva principii, nu a fost o discutie pe legile justitiei. Deci,…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Feihong Xu, cu aceasta ocazie fiind evidentiata dorinta de intensificare a dialogului politic si de consolidare a cooperarii economice. "Dialogul celor doi oficiali…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Premierul Viorica Dancila il primeste astazi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm va avea loc la ora 10.00 la Palatul ...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila îl primeste luni, 12 februarie, la ora 10:00, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform unui anunț al Guvernului. Intrevederea va incepe la ora 10,00. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat pentru Agerpres ca aceasta este prima dintr-o serie de astfel…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Va reamintim, locul viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputat multa vreme intre primarie și consiliul județean. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta astazi o serie de masuri care sa mentina salariul net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru mai multe tipuri de angajati, respectiv cei scutiti de impozit si cei care lucreaza part-time, atat bugetari,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, la începutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta masuri de compensare, acolo unde au fost identificare probleme privind schimbarile fiscale care se aplica de la 1 ianuarie 2018.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. Cei doi…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca isi doreste "o dinamizare" a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie sa punem accent pe dimensiunea europeana. Asta inseamna o dinamizare a relatiilor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, în sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- Ziua Culturii Naționale | Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, recita o poezie de Eminescu - VIDEO Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si recita poezia "Lacul" la Ipotesti, chiar langa lacul care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi ca este redactata de multa vreme foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciare si ca a discutat deja cu premierul Mihai Tudose pe acest subiect, urmand sa o prezinte in Guvern. …

- Siguranta cetateanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteti muri linistiti pe strada, a declarat miercuri Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), la iesirea de la discutii cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne.…

- Palatul Regal din Bucuresti a fost deschis, in cursul noptii, pentru ca toti cei care au dorit sa aduca un ultim omagiu Regelui Mihai sa o poata face. Ieri, in prima zi de doliu national din cele trei decretate de Guvern in memoria fostului suveran, mii de oameni au asteptat, ore in sir, pentru a ajunge…