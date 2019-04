Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 8-a editie a Conferintei Internationale Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru invațamantul liceal – „2Day Ambassador”, s-a desfasurat in perioada 26-28 Martie, la Palatul Parlamentului, Camera Deputatilor, avand ca principali participanti peste 270 de elevi din cadrul Consiliului…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova prilejuita de bunele relații de colaborare dintre cele doua state.Citește și: Mesajul zilei de la Klaus Iohannis: Sa nu ne mai lasam mințiți, manipulați! Sa nu mai lasam niciodata…

- Președintele CNMR a avut o intalnire cu ambasadorul Israelului in Romania pentru a dezvolta un plan de colaborare pe zona academica si economica, dezvalie Alexandru Cumpanașu pe pagina sa de socializare„ In calitate de Presedinte CNMR, am avut o intalnire de lucru cu noul Ambasador al statului…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a subliniat cateva dintre activitatile ministerului sau - continuarea demersurilor pentru infiintarea Muzeului pentru Romanii de Pretutindeni, dar si activitati dedicate Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Brexit, comunitatea romaneasca din Marea Britanie si o mai buna informare a acesteia cu privire la acest subiect, precum si evenimentele organizate de Romania pe durata Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene au fost discutate, miercuri, de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia…

- Noul ambasador al Israelului la București, David Saranga, a declarat ca a invațat limba romana inainte de a sosi in Romania și ca este indragostit de țara noastra. "Inainte sa vin in Romania am invațat limba. Am avut o profesoara cu care am invațat in fiecare zi cam cinci ore pentru o perioada de cinci…

- Marius Budai a aratat, totodata, ca Romania a ajuns in situatia unei tari cu deficit de angajati, insa exodul fortei de munca s-a redus considerabil. "Am pus bazele unei colaborari importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, n.r.), cu sindicatele si…