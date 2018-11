Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a pledat ferm pentru comutarea sentintei celor doi cetateni romani condamnati definitiv la moarte in Malaysia, subiect abordat in cadrul intrevederii de joi cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe din aceasta tara, Dato' Seri Ramlan…

- Ministrul finanțelor Octavian Armașu da asigurari ca resurse financiare pentru implementarea reformei salariale exista. În acest context, ministrul a menționat creșterea încasarilor la bugetul de stat. Afirmația a fost facuta la postul public de televiziune Moldova 1, în cadrul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. „In...

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, conduce delegația Republicii Moldova, care participa la Forumul de Afaceri al celor Trei Mari, privind impulsionarea dezvoltarii și cooperarii economice a țarilor din regiunea 3SI, desfașurat in perioada 17-18 septembrie la

- Klaus Iohannis, declarații dupa ședința CSAT: - Verai sa subliniez ca de acum inainte este numai raspunderea Guvernului pentru a se realiza o rectificare bugetara. Sa nu punem in pericol securitatea Romaniei. - Am creat posibilitatea Guvernului sa revina cu un nou proiect de…

- "Diplomatia - un pilon al Romaniei Centenare" Foto: mae.ro. Reuniunea Anuala a Diplomatiei Române a început astazi la Bucuresti, în prezenta sefilor misiunilor diplomatice si consulare ale României, a reprezentantilor Corpului Diplomatic strain acreditat în tara…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe astazi, la eveniment urmand a fi prezenti ministrul afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice