- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Hezbollah a declarat, vineri, ca un razboi regional între Washington și Teheran a devenit puțin probabil întrucât Statele Unite știu ca ar plati un preț greu, relateaza Reuters."Razboiul împotriva Iranului nu se va opri la granițele Iranului. Întreaga regiune va…

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…

- Președintele american Donald Trump a amenințat duminica Iranul, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, crescând astfel îngrijorarile privind un potențial conflict dintre Statele Unite și Iran, relateaza Reuters conform Mediafax.„Daca Iranul vrea o lupta, acela va fi sfârșitul…

- Germania si Olanda au anuntat miercuri ca isi suspenda operatiunile de instruire militara din Irak, in contextul in care SUA au avertizat privind existenta unor amenintari sporite din partea unor forte sustinute de Iran, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Washington si Teheran, relateaza Reuters…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…