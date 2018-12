Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo pentru a discuta cu privire la Iran si alte probleme regionale, relateaza Reuters. Pompeo, ca si Netanyahu, este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata cel mai recent test cu racheta efectuat de catre republica islamica. "Astept cu nerabdare sa discutam despre cum putem reduce agresiunea Iranului in regiune, in Siria, in Irak, in Liban si in alte parti si sa continuam eforturile pentru a ajunge la pace si securitatea in toata lumea", a spus Netanyahu…