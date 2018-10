Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe str. Caprioarei, str. Luminisului (Liceul Nemeth Laszlo) nu vor avea apa vineri, 26 octombrie, in intervalul orar 09.00-14.00 din cauza unei conducte sparte. anunta SC VITAL Baia Mare. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor avarii. Ne cerem scuze…

- Luni, 22 octombrie, intre orele 9.00 și 15.00 se va intrerupe furnizarea apei in Deta, pentru spalarea și igienizarea rețelei de distribuție a apei. Spalarea rețelelor de distribuție face parte din programul de mentenanța preventiva al societații Aquatim și urmarește asigurarea calitații apei distribuite…

- Constanțenii ar putea ramâne fara apa calda la robinete din cauza datoriilor pe care RADET Constanța le are catre CET, regia de distribuție având de achitat peste 256 de milioane de lei, suma ce reprezinta contravaloarea energiei termice livrate sau dobânzi penalizatoare. Locuitorii…

- Operatorul de apa canal din Belint anunta abonatii sai ca va intrerupe furnizarea apei in localitate pe data de 18 septembrie. Aquatim a programat marti, intre orele 8 si 16, intreruperea furnizarii de apa potabila in localitatea BELINT, pentru spalarea si dezinfectia retelei si rezervorului de apa.…

- Compania timisoreana care furnizeaza apa potabila in localitatile Jena si Lugojel a anuntat ca va intrerupe serviciul in aceasta saptamana, in cele doua localitati de langa Lugoj. Aquatim continua in aceasta perioada programul de spalare si igienizare a retelelor pe care le administreaza iar, conform…

- Mai multe strazi din Timisoara si doua localitati din Timis vor ramane, astazi, fara apa. Aquatim va interveni pentru remedierea unor avarii pe strazile William Shakespeare, Liviu Rebreanu, Constantin Stere, Aleea Hotinului si Ion Inculeț din Timisoara, respectiv in Masloc, Bencecul de Jos si Bencecul…

- Locuitorii din Florești, de pe strazile Avram Iancu (zona cuprinsa de la Praktiker pana la Oncos), Razoare, Valea Garbaului si Colinei raman, astazi, fara gaz incepand cu ora 9:00. Este insa o situație temporara ocazionata de efectuarea unor lucrari de cuplare a unei conducte noi la sistemul de distributie.…

- Aquatim a anuntat ca va opri furnizarea serviciului de apa potabila in localitatile Ohaba Lunga si Dubesti. Compania timisoreana are programate, in aceasta saptamana, in cele doua sate actiuni in cadrul programului de spalare si igienizare a retelelor de distributie si rezervoarelor de inmagazinare.…