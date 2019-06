Întreruperi de curent și gaz în Brașov, Codlea și Cristian. Ce străzi sunt afectate Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, pe mai multe strazi din municipiul Brașov și municipiul Codlea, in cursul zilei de vineri, 28 iunie, conform urmatorului program: In municipiul Brașov in intervalul 08.00 – 12.00, , pe str. Republicii nr.60;in intervalul 09.00 – 14.00, pe str.Junilor, Ineu, Gheorghe Sion;in intervalul 13.00 – 15.00, pe str.Semenicului și Coastei; In municipiul Codlea in intervalul 08.00 – 10.30, pe str.Extravilan;in intervalul 10.30 – 16.00, pe str.Plutelor, Nuferilor,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și cateva localitați din județ, in zilei de joi și vineri (27-28 iunie), conform urmatorului program: Joi, 27 iunie in intervalul 08.30…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și comunele Recea , Jibert și Voila, din județ, in cursul zilei de joi, 13 iunie 2019, dupa cum urmeaza: in intervalul 9.00 – 14.00, in…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in comuna Parau, in municipiul Fagaraș și comuna Voila, din județul Brașov, in cursul zilei de marți, 11 iunie 2019, dupa cum urmeaza: in intervalul 09.00 –…

- UPDATE „A fost o coliziune fata-spate intre doua autoturisme, fara victime, doar pagube materiale. Evenimentul a fost soluționat ca tamponare”, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, scms. Alina Maria Ivan. Grav accident de circulație, in urma cu doar cateva minute. Potrivit ISU Brașov, este…

- Grav accident de circulație, in urma cu doar cateva minute. Potrivit ISU Brașov, este vorba despre un incident rutier petrecut in localitatea Codlea, pe strada Lunga, in care au implicate doua autoturisme. A rezultat o victima, un copil de trei luni. Se deplaseaza la fața locului doua echipaje SMURD…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale. Compania anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in mai multe localitați din județul Brașov, in zilele de miercuri, joi și vineri(10-11-12 aprilie) conform urmatorului program: Miercuri, 10 aprilie in intervalul…