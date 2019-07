Întreruperi de apă la Timișoara și Săcălaz Timișorenii au parte astazi de intreruperi in furnizarea apei. Locuitorii de pe mai multe strazi din orașul de pe Bega vor fi afectați, dar și cei din Sacalaz. Aquatim intervine pentru remedierea unor avarii la rețeaua de distribuție, in Timișoara, pe strazile Tolstoi, Mureș, firma Athoss – str.Mureș, Flacara, Valișoara, Țițeica, Bobalna, Luncani, N.Ursu, Negruzzi, ... The post Intreruperi de apa la Timișoara și Sacalaz appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

