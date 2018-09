Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera a fost deviata, luni, de pe sensul catre Capitala al Autostrazii Soarelui pe DN 3, din cauza lucrarilor care au loc în zona localitatii Fundulea. În zona sunt valori mari de trafic.

- Operatiune de salvare la inaltime, in cursul zilei de duminica. Salvatorii montani argeseni au pornit in ajutorul unei persoane care s-a accidentat in masivul Piatra Craiului. Conform Salvamont Romania, este vorba despre o “persoana suspecta de fractura de coloana si care a fost stabilizata si transportata…

- N-au putut imparti drumul si s-au luat la pumni si picioare. Este isprava a doi soferi care s-au sicanat in trafic. Acestia s-au luat la bataie chiar in mijlocul strazii Ismail din Capitala.

- Pe masura ce ne apropiem de toamna si se tot intarzie reorganzarea ELCEN-ului si RADET, cu atat primarul Gabriela Firea isi pericliteaza sansele de a putea veni, in fata bucurestenilor, cu reformarea unui serviciu vital pentru Capitala. Solutia gasita ieri pare mai degraba un panaceu si nu ataca problemele…

- Intreprinderile si directiile municipale care nu vor interveni prompt sa rezolve problemele din Capitala risca penalitati. Primarul interimar Ruslan Codreanu a declarat in cadrul sedintei operative ca vrea sa modernizeze platforma alerte.

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca pe parcursul zilei de astazi, 05 iulie 2018, pe anumite strazi va fi suspendat temporar traficul rutier, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie si intretinere curenta a infrastructurii rutiere.

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse, informeaza Agerpres.In plus la intalnirile pe care le va avea…

- Gropile din Capitala, inmultite ca ciupercile dupa ploaie, au inceput sa fie plombate. Precipitatiile abundente din ultima perioada au dublat practic munca drumarilor."Gropile aparute dupa ploaie le lichidam, lucram calitativ, am uns, cataim asfaltul cu compresorul.