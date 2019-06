Întrebuinţările multiple ale pastei de dinţi. Soluţiile sunt la îndemâna oricui Pasta de dinti o folosim zi de zi. Bineinteles, pentru igiena dentara. Putini stiu, insa, ca pasta de dinti poate fi utilizata cu succes atunci cand vrem sa curatam obiecte din inox sau argint, cand vrem sa scoatem mirosul neplacut de pe maini sau cand vrem sa ne lustruim incaltamintea. Aceeasi pasta de dinti ne poate ajuta si in tratamentul pentru unghii. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

