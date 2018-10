Întrebările PSD pentru președintele Klaus Iohannis Deși oficial negate de liderii PSD-ALDE, tensiunile din coaliție sunt din ce in ce mai vizibile. Pentru prima data cele doua partide au participat separat la consultarile de Cotroceni, au elaborat doua documente diferite pe tema statului de drept și par sa nu gaseasca un numitor Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, dupa consultarile de la Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis putea sa joace pana acum rolul de mediator, deoarece nu PSD a "alimentat ura"."Domnul Iohannis putea sa fie mediator pana acum, nu noi am alimentat ura, dezbinarea, scandalul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat in mod ironic de ce PSD și ALDE merg separat la consultarile de la Cotroceni. Dragnea a spus ca astfel coaliția va avea mai mult timp sa discute cu președintele Klaus Iohannis.”Pentru a avea mai mult timp, fiecare dintre noi, pentru a discuta cu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti intr-o emisiune TV, ca nu ar refuza ideea propunerii unui pact pe justitie, semnat de toate partidele din Romania, daca seful statului Klaus Iohannis i-ar propune acest lucru, miercuri, la Cotroceni, insa "depinde ce punem in...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici au fost delegati de premierul Viorica Dancila sa participe la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema rectificarii bugetare. Inainte de a participa la aceasta intalnire, ministrul Tudorel…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, ar urma sa fie audiata in cazul imobilului pierdut in instanța și de pe urma caruia familia Iohannis a incasat peste 300.000 de euro chirie.Potrivit surselor Antena 3, procurorul de caz ia in calcul audierea lui Carmen Iohannis, audierile…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a susținut, duminica seara, la Antena 3, ca la discuția dintre președintele Klaus Iohannis și liberali, șeful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide și precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal.

- "I-a chemat la Cotroceni. Au iesit pe surse multe informatii despre discutia de acolo. Le-a spus din acel moment ca el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalti. A dat sarcina sa atraga alte partide si le-a spus – «mie lasati-mi personal ALDE, ca negociez cu ei sa iasa din coalitie»", a spus Liviu…

- „A avut loc o intalnire de consultare si coordonare intre presedintele Romaniei si membrii conducerii PNL. A fost ieri dupa amiaza (marti - n.r.). A fost o intalnire normala. E firesc sa existe consultari din cand in cand cu presedintele Romaniei. S-a vorbit despre temele importante cu privire la…