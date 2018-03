Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura grea pentru firma Tel Drum, din partea magistratilor de la Tribunalul Bucuresti. Judecatorii au decis, vineri, sa mentina masura preventiva pentru firma Tel Drum. Concret, firma din Teleorman ramane cu interdictia de a initia procedura de lichidare sau de dizolvare, pentru o perioada de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Viorica Dancila referitoare la dosarele de coruptie la nivel inalt, aratand ca l-a rugat pe acesta sa trateze cu toata seriozitatea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Al doilea om in stat vede cu ochi buni demersul facut de catre sefa Guvernului, in privinta asa-numitei “liste negre”. “Am felicitat-o (pe Viorica Dancila-n.n) pentru scrisoarea pe care a trimis-o presedintelui Comisiei Europene ieri (miercuri-n.n), in legatura cu ‘lista neagra’ intocmita de functionarii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut ca a felicitat-o pe Viorica Dancila pentru scrisoarea trimisa Comisiei Europene, adaungand ca demersul mecanismului de verificare din cadrul MCV este o ingerinta nepermisa care afecteaza independenta justitiei si ca e nevoie de lamuriri.

- Comisia Europeana a precizat, pentru Mediafax, ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila, in care aceasta cere ca institutia europeana sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic, adaugand ca ii va raspunde in timp util.

- Guvernul a publicat scrisoarea adresata de prim-ministrul Viorica Dancila presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la posibile „ingerinte“ ale institutiei de la Bruxelles, „in functionarea Justitiei si statului de drept din Romania“.

- Premierul Viorica Dancila îi cere presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, clarificari URGENTE în legatura cu scrisoare atribuita Comisiei Europene, din octombrie 2012, în care solicita Ministerului Justitiei informatii despre

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita detalii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012. Dancila a menționat faptul ca in spațiul public au aparut informații legate de faptul ca CE a cerut…

- "Corectie! In data de 20.03.2018, am avut o interventie telefonica la un post de televiziune sustinand gresit ca scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete in lupta anticoruptie a fost datata 12.07.2012, subliniind ca la acel moment eram suspendat. In realitate,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, referitor la o solicitare din 2012 a Comisiei Europene legata de evolutia unor dosare de coruptie, ca Traian Basescu nu era suspendat la acel moment, asa cum a precizat fostul presedinte, mentionand ca scrisoarea a venit dupa o reclamatie a lui Basescu si Macovei.

- Consiliul Superior al Magistraturii are o intervenție in forța, pe doua dintre scandalurile care țin capul de afiș al agendei publice. CSM a solicitat Ministerului Justiției raspunsul dat Comisiei Europene in legatura cu celebra ”lista neagra”, iar Parchetelor li s-a cerut sa transmita catre CSM…

- Ministerul Justitiei a declarat, marti, ca va raspunde in cursul zilei scrisorii premierului cu privire la documente care ar fi fost transmise de Comisia Europeana in perioada 2012-2018 prin care cereau situatii si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice cu celeritate daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea…

- Premierul Viorica Dancila, directiva urgenta catre Tudorel Toader: Sa spuna daca s-au primit la Ministerul Justiției, in perioada 2012-2018, cereri de la Comisia Europeana privind persoane penale, a transmis, luni, șefa Executivului, intr-o scrisoare deschisa transmita de Biroul de Presa al Palatului…

- Un cetatean a fost amendat de catre politisti dupa ce postat un mesaj pe contul sau personal de Facebook Zilele trecute a fost data solutia definitiva in acest caz, care nu a fost in favoarea barbatului. Magistratii au considerat ca nu se poate nega faptul ca retelele sociale, precum Facebook, Instagram…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este aproape finalizat si va fi “transmis decidentilor” pana la…

- Judecatoria Sectorului 5 a respins miercuri cererea depusa de fostul senator Dan Voiculescu de a beneficia si el, in baza legii recursului compensatoriu, de recalcularea zilelor de inchisoare executate, desi a fost eliberat conditionat.Magistratii au respins, ca inadmisibila, o contestatia…

- "Discutia s-a axat pe Mecanismul de Cooperare si Verificare. Stiti ca urmeaza sa vina in misiune o echipa din partea Comisiei Europene. Ministrul Toader a avut o intrevedere saptamana trecuta cu procurorul general si cu procurorul sef al DNA, si banuiesc si de la DIICOT. Am facut o trecere…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei". Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!", este mesajul postat de ministrul Justitiei…

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca modificarea Codurilor penal si de procedura penala a fost finalizata, la Ministerul Justitiei, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Nu stiu. Foarte bine, daca a fost adoptat…

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de CSM, dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea sa din funcția de șefa a DNA! Sectia pentru procurori a CSM a anuntat ca urmeaza sa ia marti, la ora 14,00, in discutie solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a sefei DNA. Insa, cu…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Augustin Lazar anunta ca va prezenta un punct de vedere despre raportul lui Toader, dupa publicare Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea…

- Magistratii instantei supreme au decis, vineri, sa mențina sechestrul pe bunurile Tel Drum, respingand astfel contestatia formulata de catre societate la masura de instituire a sechestrului asigurator luata de procurorii DNA in 16 ianuarie. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Forumul Judecatorilor din Romania, asociația profesionala non-profit a judecatorilor din Romania, avertizeaza intr-un document ca exista un potențial de colaps al magistraturii din Romania ca urmare a modificarii legilor justiției. Magistrații argumenteaza ca noile legi promoveaza mediocritatea, va…

- Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial rus, interzice politiei rutiere sa retraga permisul de conducere judecatorilor, sa-i supuna etilotestului pentru stabilirea alcoolemiei si chiar sa le intocmeasca un proces verbal in cazul unei infractiuni rutiere. Singura posibilitate ramasa pentru politistii…

- Judecatorii si procurorii brasoveni au intrat, joi, in greva japoneza, pe tot parcursul zilei, in semn de protest fata de modul de calcul al drepturilor salariale. Ei poarta o banderola alba pe bratul drept, fara a fi afectata activitatea instantelor sau parchetelor, si nici programul de lucru, insa…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis, miercuri seara, un mesaj catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei in care afirma ca modificarile la Legile Justitiei si Codul Penal operate de Guvernul tehnocrat s-au facut cu respectarea procedurilor…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Magistratii din Judecatoria Constanta vor analiza, azi, masura preventiva sub imperiul careia se afla politistul Gigi Cristian Rusescu, de la Sectia 5.Gigi Cristian Rusescu a fost trimis in judecata, la finele lunii septembrie 2017, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Politistul…

- Fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc spune ca cel puțin doua penitenciare din Romania ar trebui demolate. In jurul lor s-au format adevarate ghetouri, susține fostul ministru, intr-un interviu pentru Libertatea. Supraaglomerarea din inchisori nu poate fi rezolvata doar de statul roman, ci numai…

- Primarul suspendat, Dorin Chirtoaca, a cerut judecatorilor ca, in perioada 1-4 februarie, sa plece la Strasbourg pentru a participa Congresul Autoritaților Locale și Regionale a Consiliului Europei. Menționam ca edilul deține funcția de vicepreședinte in cadrul congresului. Totuși, magistrații i-au…

- CEDO a condamnat, astazi, Romania dupa ce un barbat s-a plans judecatorilor de la Strasbourg ca a fost batut in secția de Poliție. Magistrații au decis ca autoritațile naționale nu au facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii. Statul trebuie sa-I plateasca barbatului 9.000 de…

- Un barbat din Suceava a vrut sa o aduca in casa in care locuia cu soția lui pe amanta, sustinand ca aceasta ar fi o verisoara, scrie obiectivdesuceava.ro. A urmat un scandal monstru, care a implicat inclusiv intervenția poliției. Citeste si Scrisoarea virala a unei prostituate pentru sotia…

- Romania a fost condamnata la CEDO pentru agresiunile comise de polițiști. Barbatul care a depus plangerea la CEDO a reclamat faptul ca a fost batut minute in șir pe holul secției de poliție iar justiția din Romania nu i-a facut dreptate pe motiv ca bataile indurate nu au fost atat de rele incat sa se…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie. Magistratii de la instanta suprema au fost sesizati de organele de politie cu privire la plecarea lui Radu Mazare…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii și avizele negative ale CSM.