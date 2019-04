Întrebările apărute după incendiul de la Notre-Dame A trecut emotia, au aparut intrebarile dupa incendiul de la Notre-Dame. 23 de minute au trecut din momentul in care au sunat alarmele de incendiu si pana cand focarul a fost identificat. Niciun muncitor de pe santierul restaurarii nu era la lucru. Johann Vexo, organist: Cam la 15 minute dupa ce a inceput slujba, s-a declansat alarma de incendiu in catedrala. Dupa 20 de minute de la declansarea alarmei, cand am plecat din catedrala, in jur de 6:45, nu am vazut nici foc, nici fum, nici pompieri. 23 de minute s-au scurs pana cand angajatii au gasit locul care ardea. Expertii spun ca edificiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

