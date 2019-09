Întrebări pentru ”oamenii lui Alexandru Cumpănașu”. Controversă cu CNMR după candidatura la prezidențiale Alexandru Cumpanașu a ajuns in atenția opiniei publice prin intermediul CNMR. In noiembrie 2016, la Palatul Parlamentului, a avut loc Conferința Naționala și Adunarea Generala a CNMR, la care au participat sute de delegați, reprezentand organizațiile membre, atat de la nivel central, cat și de la nivel local. Atunci, plenul CNMR l-a ales in funcția de președinte pe Alexandru Cumpanașu, cu unanimitate de voturi. Tot atunci, au fost aleși 32 de vicepreședinți. De menționat ca, in cadrul conferinței, atat președintele, cat și vicepresedinții au subliniat ca CNMR nu va deveni un partid politic,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Camera de Comerț și Industrie din Romania iși anunța retragerea din Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), in contextul in care Alexandru Cumpanașu a angajat numele instituției in diverse declarații publice, fara acordul CCIR, anunța un comunicat al instituției, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Camera de Comerț și Industrie din Romania iși anunța retragerea din Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), in contextul in care Alexandru Cumpanașu a angajat numele instituției in diverse declarații publice, fara acordul CCIR, anunța un comunicat al instituției.''Conducerea…

