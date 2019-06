Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Drobeta Turnu Severin este instanta care va decide daca fetita adoptata de familia de romani din SUA va putea parasi teritoriul Romaniei, intrucat Tribunalul Mehedinti si-a declinat competenta. Totodata, Curtea de Apel Craiova va revizui decizia de adoptie. Daca instanta va anula hotararea,…

- Tribunalul Mehedinti trimite cazul la Judecatoria din Drobeta Turnul Severin, care trebuie sa decida daca fetita poate fi scoasa sau nu din tara, informeaza Antena 3. Judecatorul a considerat ca cererea a fost indreptata gresit spre Tribunalul Mehedinti. S-a invocat lipsa de competența, asadar…

- Continua sa se complice lucrurile in cazul Sorinei, fetița adoptata din Baia de Arama. Doua familii se razboiesc deja pe custodia ei, iar acum a aparut și o a treia: familia naturala, care și-a dat acordul, in 2016, ca micuța sa fie adoptata.

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a depus luni o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata. Mai mult a cerut Curtii de Apel Craiova revizuirea deciziei civile prin care a fost…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, a povestit cum au ajuns la Sorina, fetița de opt ani, pe care, acum, au adoptat-o."Am luat decizia s-o adoptam cu mulți ani in urma. Fata noastra, care atunci avea cinci ani, a jucat intr-o piesa de teatru musical. Povestea este intr-un orfelinat…

- Noi proteste si controverse in cazul Sorinei, fetita luata cu mascatii pentru a fi data in adoptie. Procuroarea este acuzata ca avea mandat doar pentru ridicarea unor acte, nu a copilului. Pentru a treia zi consecutiv, sute de oameni au cerut in strada demisia ei.

- Mandatul de perchezitie la locuinta asistentului maternal care o avea in plasament pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, viza strangerea de probe privind mai multe infractiuni, printre care lipsirea de libertate, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea…

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.