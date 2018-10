Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a luat o decizie surprinzatoare in legatura cu viața amoroasa: artistul s-a apucat de scris o carte despre femeile cu care s-a iubit. In timpul declarațiilor, actorul din “Fructul oprit” a subliniat ca va da multe amanunte despre relațiile lui amoroase și ca fostele iubite nu vor aparea…

- O femeie, in varsta de 39 de ani, a murit dupa ce a facut o alergie puternica la un produs pe care il utilizeaza toate femeile. Julie McCabe avea 39 de ani si era din Keighley, West Yorkshire. Ea avea doi copii si o viata normala, cu bune si cu rele. Aproape toata viata sa si-a vopsit parul, insa niciodata…

- A ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce a incercat sa treaca strada intr-un loc nepermis. O femeie, in varsta de 40 de ani, a fost lovita in plin de o masina pe carosabil. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 20:00, pe o strada din sectorul Botanica al Capitalei.

- Capricorn Aceste femei sunt cele mai ambitioase din zodiac si sunt foarte perfectioniste. Sunt determinate si acest lucru le face sa impresioneze de fiecare data. Sunt cele mai gentile si dulci femei si se vor oferi pe tava barbatului pe care il iubesc.Desi nu ai spune la prima vedere, aceste…

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au o poveste de dragoste ce seamnana mai degraba cu o telenovela, cel mai recent episod de iubire cu scantei a fost jucat chiar in strada, cand s-au certat sub ochii tuturor.