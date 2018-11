Stiri pe aceeasi tema

- Animalele de companie reprezinta o mare binecuvantare in viata oricarei persoane care le detine. Pe langa compania propriu-zisa, aceste animale ajuta foarte mult si la sanatatea oamenilor. Astazi va prezentam care sunt animalele pe care este bine sa le ai in viata ta pentru a fi ferit de anumite boli.

- Halloween-ul se apropie cu pasi repezi si chiar daca este o sarbatoare imprumutata multi romani au inceput sa tina cont de ea. Daca si tu faci parte din aceasta categorie, ramai aici pentru ca in continuare iti spunem ce nu este bine sa faci in aceasta zi.

- O femeie nu se poate numi cu adevarat femeie, daca manichiura sa nu este impecabila. Și, cum toata lumea știe ca mainile sunt cartea de vizita a unei femei, este extrem de important ca aceasta „carte” sa fie cat mai curata și ingrijita.

- Animalele de companie sunt unele dintre cele mai importante fiinte. Multi oameni gasesc toata prietenia si bucuria in animalul lor de companie, insa, din pacate, foarte multi fac o greseala fatala.

- Uleiul de cocos este unul dintre cele mai sensibile alimente, sa le spunem asa, asta pentru ca, de-a lungul timpului, specialistii au realizat diferite studii cu privire la elementele nocive pe care le contine.

- Stiati ca oamenii frumosi sunt mai inteligenti? Specialistii britanici au realizat un studiu potrivit caruia oamenii considerati mai frumosi au raspuns corect ai multor intrebari cumparativ cu cei considerati mai putin frumosi.

- Stiai ca tuica de prune este un medicament excelent impotriva mai multor afectiuni? Daca este consumata cu moderatie, tuica de prune ajuta foarte mult organismul, aceasta fiind un remediu extrem de sanatos impotriva problemelor de inima, de ficat sau de sange.

- Articolele vestimentare mulate sunt la moda si se regasesc in dulapul fiecarei persoane. Cu toate acestea, hainele stramte nu sunt cea mai buna optiune in cazul in care iti doresti o sanatate de fier!