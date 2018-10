Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand plang, de cele mai multe ori, oamenii o fac din suferinta. Exista, insa, si varianta frumoasa cand lacrimile curg de emotie sau datorita unei vesti foarte bune primita. Oricum ar fi, oamenii se feresc sa planga. Ei bine, specialistii chiar indeamna la plans.

- Asa cum este firesc, atunci cand un medicament expira este aruncat la gunoi, insa putini stiu la ce pericol se pot expune sau chiar pot sa expuna mediul inconjuraror daca arunca medicamentele la voia intamplarii.

- Animalele de companie sunt unele dintre cele mai importante fiinte. Multi oameni gasesc toata prietenia si bucuria in animalul lor de companie, insa, din pacate, foarte multi fac o greseala fatala.

- Stiati ca oamenii frumosi sunt mai inteligenti? Specialistii britanici au realizat un studiu potrivit caruia oamenii considerati mai frumosi au raspuns corect ai multor intrebari cumparativ cu cei considerati mai putin frumosi.

- In ultimele patru luni, medicii din centrele de permanenta nu au primit banii de la Casele Judetene de Asigurari in Sanatate pentru garzile facute, anunta Societatea Nationala de Medicina Familie (SNFM), precizand ca nu s-au alocat la timp fondurile necesare de la Ministerul Finanțelor, potrivit…

- Articolele vestimentare mulate sunt la moda si se regasesc in dulapul fiecarei persoane. Cu toate acestea, hainele stramte nu sunt cea mai buna optiune in cazul in care iti doresti o sanatate de fier!

- Un carcinogen este o substanta incadrata de specialisti ca producand cancer. Poate fi vorba despre o substanta existenta in aer, parte a unui produs pe care il utilizezi pentru a face curat sau o chimicala adaugata in mancarea sau bautura procesata.Simplul contact cu un carcinogen nu inseamna…

- Doi baieti in varsta de 14, respectiv 16 ani, au ajuns de urgența la spitalul din Iași cu valori ale alcoolemiei de 2 și 3 la mie. Copiii bausera mai multe tipuri de tarie, de la votca pana la whisky si alte bauturi spirtoase.