- Chilotii tanga reprezintE cea mai dEunEtoare lenjerie intimE pe care o poti avea in sifonier. DacE chilotii tanga sunt preferatii tEi, atunci trebuie neapErat sE afli care sunt efectele acestora.

- Șefa Agenției Naționale de Transplant, Anca Mureșan, a depus, vineri, o sesizare la DIICOT, cu privire la „mai multe disfuncționalitați” ale Registrului de Transplant, ca urmare a rezilierii unui contract de prestari servicii, care a fost incheiat cu o firma privata, potrivit Mediafax. „Am…

- In prezent, este destul de cunoscut termenul de outlet si din ce in ce mai intalnit si in tara noastra, datorita avantajelor pe care le prezinta acest concept. Cu toate acestea, pe masura ce magazinele de acest fel s-au bucurat de popularitate, au fost create tot felul de mituri in incercarea de a dizolva…

- Lucrarile in Piața Maraști ar trebui finalizate pana la inceperea școlii, iar la modul in care se lucreaza acum acest lucru nu ar trebui sa fie o problema, crede primarul Nicolae Robu. „O alta lucrare foarte importanta care e in derulare de mai multa vreme e intersecția Maraști. Chiar se lucreaza…

- Vacanta este cel mai asteptat moment din an, insa partea dificila vine atunci cand oamenii se intorc din concediu. Momentele de relaxare din timpul concediului dispar, astfel ca oamenii tind sa devina depresivi.

- Din lipsa de educatie sau din saracie, multi romani mananca prost si ieftin. Chiar daca sunt nerecomandate de nutritionisti, mezelurile fac parte aproape zilnic din meniul acestor consumatori. Multe dintre mezeluri contin cantitati impresionante de apa si grasime, sorici, cantitati infime de carne si…

- A venit anotimpul canicular si vremea sa mergem la mare. Este foarte important sa folosim produse cosmetice pentru a ne proteja de razele puternice si in acelasi timp periculose, ale soarelui. Noi te vom ajuta sa afli SPF-ul potrivit pentru tine in functie de nuanta pielii tale.