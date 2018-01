Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8000 de galateni au participat, sambata, pe faleza Dunarii, la slujba de Boboteaza. Oamenii spuneau ca probabil este cea mai calda vreme, de Boboteaza, de cand isi amintesc. Slujba Bobotezei a fost oficiata de arhiepiscopul Dunarii de Jos, I.P.S. Casian Craciun in fruntea unui sobor de preoti.…

- Crezi ca daca esti plinuta nu poti intoarce toate privirile atunci cand iesi din casa? Te inseli! Trebuie doar sa stii cateva trucuri care sa te avantajeze. Cum sa te imbraci corect pentru a ascunde kilogramele nedorite si sa iti pui atuurile in valoare!

- Intr-o noua postare, fostul ministru Elena Udrea isi exprima cateva nedumeriri vis-a-vis de ceea au scris Dogioiu si Tapalaga in urma reactiilor sale de la inceput de an. Jurnalista, cu intentie sau poate ca i-a „scapat”, a dat verdictul in ceea ce priveste dosarul „Gala Bute” aflat abia la inceputul…

- In ultimele zile de anul trecut, la cateva ore dupa ce Politia Locala a anuntat capturarea unui batran prins cu trei petarde la dansul, un consilier municipal a luat atitudine fata de ceea ce se intampla in perioada sarbatorilor de iarna in oras.

- Cu toții ținem cont de tradițiile și obiceiurile pentru Revelion! Batranii ne-au invațat ce este bine și ce nu sa facem in noaptea dintre ani. Ei bine, de aceasta superstiție nu ai auzit vreodata.

- Iubitul tau a venit la tine iar tu nu stii sub nicio forma ce vei face maine dimineata? Nu intra in panica, daca il iubesti cu adevarat ii poti demonstra asta prin lucruri marunte, iar dimineata este ocazia perfecta.

- Vei petrece acest Craciun de unul singur? Nu e disperare. Sunt foarte mulți alți oameni in situația ta, iar anumite lucruri de care poți sa ții cont te vor ajuta sa treci cu succes peste acest prag.

- Sigur s-a intamplat sa visezi intr-o noapte bani, dar niciodata nu te-ai intrebat ce inseamna acest lucru. Ei bine ar trebui sa pui piciorul in prag si sa afli ce se va intampla dupa ce ai visat bani.

- Sigur te-ai intrebat mereu daca iubitul tau iti ascunde ceva... Ei bine, da, asta chiar se intampla! Barbatii nu te mint, dar cateodata ei aleg sa iti ascunda anumite lucruri, tocmai din dorinta de a nu te rani.

- Lipsa acestui „gadget" nu trebuie sa te priveze de un pahar de vin bun. Invata sa te descurci in orice situatie, cu obiectele pe care le ai la indemana prin casa. 1. Scoate dopul cu un pantof Secretul e sa fie un pantof cu talpa tare. Aseaza sticla de vin intre genunchi, cu gatul in jos si strange-o…

- Horoscopul zilei de Joi 14 Decembrie 2017 HOROSCOP 14 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In prima parte a zilei poți pune la punct detalii ale colaborarilor in care ești implicat sau detalii privitoare la relația cu partenerul de viața ți de afaceri. Chiar daca exista tensiuni intre tine…

- Restaurantul "The Resoto ototo no shoku ryohin", care inseamna in romana "Fratele Comestibil", serveste carne de om, au scris ziarele preluand o stire de pe un blog. Restaurantul ofera o larga gama de preparate, iar prețurile platourilor variaza intre 100 respectiv peste 1000 de euro. Cel mai scump…

- ”Va propun sa-i lasam (deocamdata) pe ceilalți membri ai Comisiei lui Iordache și sa ne focusam pe Eugen Nicolicea. Flerul imi spune ca aici chiar avem un subiect (și flerul e singurul prieten care nu m-a tradat niciodata). Așa ca reiterez intrebarea: Poate cineva sa-mi spuna unde și cand a terminat…

- Matreata iti da batai de cap si nu stii cum sa ii mai faci fata? Renunta la vechile produse cosmetice care sunt adesea foarte scumpe si apeleaza la ceva ce sigur se afla in baia ta. Trebuie doar sa urmezi niste pasi simpli si vei avea un par stralucitor fara matreata.

- Fostul premier Dacian Cioloș il considera pe Regele Mihai un simbol al demnitații, nobleții și echilibrului, care a ramas intotdeauna fidel poporului roman. "Regele Mihai I va ramâne în memoria mea, ca, probabil, a majoritații românilor, un simbol al demnitații,…

- eMAG are o promotie speciala cu ocazia Zilei eMAG, 5 decembrie, data in care cel mai mare retailer online din Romania implineste frumoasa varsta de 16 ani. Cele mai cautate telefoane mobile au si ele reduceri impresionante.

- Ed Sheeran a lansat un remix al hitului sau "Perfect" impreuna cu Beyonce, care a fost postat pe pagina de YouTube a cantautorului, relateaza agenția de știri UPI. "Am gasit un barbat/Mai puternic decât orice om pe care îl cunosc/El are același vise ca și…

- 1. TAUR Un lucru pe care trebuie sa-l știi despre Tauri este ca sunt oameni cu o putere incredibila, scrie estisuperba.ro. Sunt incredibil de rezilienți, muncitori și persistenți. Asta inseamna ca sunt genul de persoane care nu vor obosi niciodata sa incerce sa-ți caștige afecțiunea. Citeste…

- Pariorii care au ales sa mearga si ieri pe mana noastra, au avut doar de castigat! O buna parte din ponturile oferite ne-au adus pe plus, la fel ca si biletul zilei. Am castigat investind pe victoriile echipelor Juventus si PSV, precum si pe 2 sau mai multe reusite ale PSG-ului, A in derby-ul cu Monaco.A

- Sa te menții sanatos, frumos și plin de energie nu este imposibil, ai nevoie doar de alimentele potrivite la timpul potrivit. Spune adio senzației de balonare și colaceilor din jurul taliei, adoptând un stil de viața sanatos!

- Sora Deliei mai are foarte puțin pana va naște, dar arata perfect și asta pentru ca Oana a avut grija sa faca mult sport pe toata perioada sarcinii. Mai mult, artista crede ca acum arata mai bine decat atunci cand nu era gravida. Oana Matache este pregatita sa nasca. Prezenta alaturi de mama ei, Gina…

- Daca tot sezonul rece și-a facut apariția și și-a intrat in grații, cu temperaturi destul de scazute, specialiștii ne recomanda sa consumam castane. Daca vrei sa aflii beneficiile pe care le au acestea, citește materialul de mai jos.

- Ajda Pekkan a devenit faimoasa în Turcia în anii 1970, când a aparut într-o serie de filme. În 1980, ea a reprezentat Turcia la Eurovision. Ajda Pekkan, 71 de ani, a spus ca urmeaza un tratament anti-îmbatrânire în…

- Andrew Popper seful Casei Majestatii Sale Regelui Mihai a fost invitatul jurnalistului Ionut Cristache, miercuri seara, in emisiunea Romania9, de la TVR 1. Popper spune ca a petrecut cu regele Mihai o intreaga zi. "Ultima data m-am intalnit cu Majestatea sa in martie, la Aubonne, am facut…

- Julianne Moore se poate mandri și ea cu faptul ca fiica sa ii seamana perfect. Cele doua sunt aproape identice, deși le despart 41 de ani. Au aceleași trasaturi, ochii verzi, nasul mic și conturat, aceeași forma a feței, aceeași culoare a parului. Seamana ca doua picaturi de apa. Liv este varianta tanara…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta opinia analistului politic Cozmin Gușa pe tema situației politice interne in contextul noului dosar deschis de catre procurorii DNA pe numele liderului PSD Liviu Dragnea.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin Gusa a lansat o…

- Foarte multi dintre noi alegem drept gustari intre mese lucruri nesanatoase. Trebuie sa stim ca toate acestea ne fac rau, insa, daca vrem sa schimbam situatia, le putem inlocui cu alte alimente, benefice organismului.

- Este bine sa mergi regulat la medic pentu ați face analize și a afla daca totul este in regula cu sanatatea ta. Cancerul de colon este a doua sau a treia cauza de deces prin cancer din Europa.

- Conducerea Facultații de Științe Politice a Universitații București desfașoara o ancheta interna, dupa ce un profesor a povestit, pe blogul sau, ca i-a cerut unei studente sa vina la cursuri fara val. Totodata, și CNCD a fost sesizat. Într-un text intitulat „Fara…

- Pe 25 octombrie, de ziua Armatei Romane, un roman a reusit sa traverseze Bucurestiul in doar 2 minute și jumatate de la nord la sud, in ceea ce el numeste „cea mai performanta masina din Romania”. Vlad „Dodo” Cretu este pilot de vanatoare la Escadrila 53, si de aproape 20 de ani zboara pe unele dintre…

- Frumusetea nu este oferita numai de machiaj, poti arata minunat si fara sa apelezi la produse cosmetice. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti ingrijesti pielea atat la exterior, cat si din interior.

- Exista anumite alimente pe care trebuie sa le mananci dimineața, pe stomacul gol, pentru a te putea bucura de sanatate! In acest caz, hreanul este unul dintre alimentele cu efecte miraculoase pentru organism. Pentru a afla mai multe detalii, citește materialul de mai jos.

- Te-ai gandit vreodata la "metoda indiana", pentru a scapa de punctele negre de pe fața? Exista un remediu natural care te va ajuta sa scapi de impuritați și sa fii mulțumita cu pielea catifelata! Pentru a afla cum sa folosești aceasta metoda, citește materialul de mai jos.

- Romania ar putea fi efectata de curentii de aer ce inconjoara Polul Nord, definiti drept Vortexul polar, dupa tendinta actuala de incalzire a vremii, a declarat, pentru MEDIAFAX, climatologul Roxana Bojariu, de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). „Exista posibilitatea, mai…

- Intotdeauna mi-a placut combinatia de gusturi dulce-iute. Si pentru ca la dulciuri, la ciocolata mai ales merge de minune, am zis ca si la fripturi trebuie sa fie la fel de spectaculos. Intr-adevar, e o combinatie perfecta intre dulce si iute. Ingrediente2 pulpe de curcan, 4 ling miere,…

- La aproape sapte luni fetita Madalinei Ghenea cu Matei Stratan a inceput sa vorbeasca. Momentul emotionant s-a petrecut chiar astazi, iar frumoasa actrita a impartasit totul cu fanii. Intr-un clip postat pe o retea de socializare se aude cum micuta ei printesa rosteste primul cuvant. La cateva ore dupa…

- Te-ai gandit vreodata care sunt semnele care iți arata ca trebuie neaparat sa te odihnești, sa dormi și sa-ți relaxezi creierul? Organismul iți va mulțumi, daca le identifici și iei masuri pentru sanatatea ta.

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca data de nastere, inclusiv ora de nastere, ne influenteaza viitorul si ne traseaza, in linii mari, aspectele importante ale vietii. Insa, ceea ce mai putin stiu este ca, intotdeauna, in preajma zilei de nastere se petrece un eveniment astral menit sa…

- Unghiile sunt considerate de unii ca o carte de vizita, iar asta pentru ca felul in care arata acestea spune multe despre sanatatea unui om. Iata de ce afecțiuni poți suferi in funcție de estetica unghiilor tale.

- Superstițiile legate de ziua nunții sunt multe. Inca din batrani se respecta cu sfințenie mai multe tradiții. Printre altele, in ziua nunții, mireasa nu are voie sa poarte pantofi decupați.

- O noua saptamana a inceput și asta ii ingrozește pe mulți, totul pare greu, insa uneori asta poate fi doar o impresie greșita. Aceeași regula se aplica și in cazul intrebarii zilei de astazi.