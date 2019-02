Întrebarea zilei după ”răpirea” de la Ministerul Justiției Astazi, 20 februarie, Cristian Dide distribuie un video realizat in fața Ministerului Justiției, care arata cum au fost ridicați de catre jandarmi cei care au aruncat cu ketchup pe cladirea Ministerul Justiției. Imaginile sunt șocante. Protestatarii vandalizeaza cladirea Ministerului Justiției și apoi se spala pe maini, la propriu și la figurat, neasumandu-și pana la capat gestul, poziționandu-se ca niște victime in fața celor care-i mai cred in live-urile de pe Facebook. Oamenii pașnici și galetușele de ketchup pașnici și galetușele de

