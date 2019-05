Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii ii aud vocea zi de zi la metrou! Ea ii atentioneaza pe calatori cand se inchid usile, ce statie urmeaza sau cand trebuie sa schimbe magistrala. Aceeasi voce de ani de zile si totusi, nu multi stiu cui ii apartine.

- Ilie Nastase, candidat al UNPR la europarlamentare a fost filmat in timp ce arunca cu cafea peste fotografia lui Traian Basescu de pe un cort electoral al PMP din zona Pieței Victoria. Imaginile au fost postate pe Facebook de liderul PMP București, Cristian...

- Un sir de 17 cutremure de intensitate mica si medie s-au produs in dimineata zilei de luni in Insulele Nicobar din India intr-un interval de circa sase ore, au informat oficialii locali, citati de Xinhua. Potrivit Departamentului de Meteorologie din India, seismele, cu o magnitudine care…

- Presedintele Iohannis a fost intrebat, la inceputul dezbaterii, cum priveste din nota personala ceea ce s-a petrecut in decembrie 1989 in Romania. "Am rupt, clar, o etapa nefericita de dictatura comunista si am inceput o noua etapa. Cred ca este bine sa ne amintim ca aceasta noua etapa nu…

- Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din…

- Suntem in postul Paștelui, ce va dura pana pe data de 18 aprilie. In aceasta perioada de rugaciune și schimbari alimentare este important sa nu producem dezechilibre in organism, mai ales ca exista anumite rețineri culinare.

- Stii ca exista o leguma extrem de sanatoasa care ajuta enorm la prevenirea bolilor cardiovasculare? Este foarte gustoasa, sanatoasa, hranitoare, se gaseste peste tot si nu este deloc costisitoare. Ei bine, vorbim de nici mai mult, nici mai putin decat de morcov.

- DILEMA… Omul de baza al parlamentarului PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet, barladeanul Laurentiu Cretu, a postat ieri pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de interesant. “Un anume deputat de Vaslui a spus ca pleaca la PSD, “daca partidul ia sub 5% la alegeri”. Ghici, cine-i?”, este mesajul barladeanului,…