- „Domnul Coldea a fost audiat. Nu a vrut sa dea declarații. A zis ca a venit sa ridice citația. Nu exista aceasta formula. Ii transmit, pentru ca am capatat experiența și pot sa am un dialog juridic acum. Citația poate fi ridicata și de un avocat, poate fi trimisa acasa. El a fost anunțat ca trebuie…

- Gospodinele fac ultimele pregatiri, studentii se intorc in orasul natal, iar bunicii asteapta toata familia la masa. Cu siguranta, Pastele este una dintre cele mai importante sarbatori crestine. Insa, te-ai intrebat vreodata de ce nu are o data fixa?

- Când vine ziua de salariu, parca intra ceva în femei, mai frate. Nevasta-mea are un talent exagerat la cheltuit banii. De 2 saptamâni ma bate la cap sa schimbam perdelele, ca nu mai sunt la moda, ca numai noi și bunica mai avem de astea. Am convins-o sa mai aiba puțina rabdare pâna…

- Te-ai intrebat vreodata cum ar fi daca ti-ai permite sa cheltui un milion de dolari in fiecare zi? Ei bine, Bill Gates poate face asta! Totusi, in cat timp ar ramane falit daca ar "arunca pe fereastra" atat de multi bani, in fiecare zi?

- PETROLUL - ENERGETICIANUL Dupa doua egaluri la rand in aceasta primavara, formatia ploiesteana nu isi mai permita pasi gresiti in incercarea de a promova in liga 1. Partida de astazi trebuie sa fie la discretia lupilor care, purtati de la spate de cateva mii de fani, nu pot accepta decat varianta unei…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Domnule Presedinte al Senatului Romaniei, Excelentele voastre, Doamnelor si Domnilor Ambasadori, Stimate doamne, Stimati invitati, Imi face o deosebita placere sa transmit 'La multi ani!' femeilor de afaceri, in ajunul Zilei de 8 martie. Felicitari pentru…

- Stii ca exista o leguma extrem de sanatoasa care ajuta enorm la prevenirea bolilor cardiovasculare? Este foarte gustoasa, sanatoasa, hranitoare, se gaseste peste tot si nu este deloc costisitoare. Ei bine, vorbim de nici mai mult, nici mai putin decat de morcov.

- DILEMA… Omul de baza al parlamentarului PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet, barladeanul Laurentiu Cretu, a postat ieri pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de interesant. “Un anume deputat de Vaslui a spus ca pleaca la PSD, “daca partidul ia sub 5% la alegeri”. Ghici, cine-i?”, este mesajul barladeanului,…