- Horoscopul nu minte niciodata și are puterea de a dezvalui diferitelor zodii la ce ar trebui sa se aștepte! Previziunile pentru 25 ianuarie arata ce nativ primește astazi o recompensa uriașa!

- Manifestarile vor avea loc in Piața Tricolorului din municipiul Targoviște. NR. CRT. ORA ACTIVITATEA 1 10.30-10.45 – Realizarea dispozitivului pentru Post-ul TARGOVIȘTE: Programul ceremoniei militare cu ocazia Zilei de 24 ianuarie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sâmbata de la ora 15.00, pâna duminica la ora 6.00, perioada în care în Muntenia și în Dobrogea va fi lapovița și apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se va extinde cuprinzând…

- Din ce in ce mai multe persoane prefera sa tina cont de explicatiile specialistilor, iar de data aceasta ni se recomanda ca ouale, fie ele de gaina, prepelita sau rata, sa nu fie tinute in frigider, la rece. Explicatia te va uimi.

- GER… Zapada care s-a asternut peste Vaslui a facut din curtea Manastirii Bujoreni un peisaj de poveste, in care totul e imbracat in alb. Insa dincolo de imaginea de basm pe care o afiseaza, temperaturile scazute i-au determinat pe preoti sa se imbrace cu mai multe pulovere, pantaloni si sosete. Nu o…

- Marile puteri de pe piața tehnologiei informaționale sunt ușor de reperat. Google, Facebook și Amazon domina in aceste zone, spune The Wall Street Journal. Intrebarea lansata și analizata de publicația americana este: ar trebui piața fragmentata pentru a crea noi oportunitați?

- Nu exista persoana care sa nu iubeasca mamaliga! Ei bine, cum ar fi sa afli ca aceasta poate face adevarate minuni? Trebuie sa o consumi timp de trei saptamani si vei fi uimit de rezultate.

- Louie este un caine in varsta de 12 ani care iși ingrijorase stapanii atunci cand disparuse de acasa de dimineața și nu se mai intorsese pana seara. Cand a aparut intr-un final… Citește și: Ultimul cadou primit de o batrana de la soțul ei rapus de cancer. Louie a fost declarat eroul zilei de catre…

- In urma cu doi ani, renunțarea la gardurile vii din imprejmuirea blocurilor a creat o ampla dezbatere publica in Buzau. Astazi, cand ele incep sa dispara, iese la iveala un peisaj dezgustator. S-a vorbit mult despre faptul ca, la Buzau, gardurile vii au devenit adevarate ziduri de protecție pentru mizeria…

- Cu siguranta nu ai incercat asta pana acum! Un psiholog a realizat un experiment de-a dreptul naucitor. Nu te-ai gandit niciodata ce se poate intampla daca privesti o persoana in ochi timp de 10 minute, dar acum poti afla care sunt efectele.

- Intotdeauna te chinui sa ai un somn linistit, insa nu reusesti niciodata! Ar trebui sa stii ca secretul se afla chiar in talpa ta. Da, ai auzit bine! Dormi cu un picior dezvelit si vei vedea rezultatul dimineata.

- Crezi ca daca esti plinuta nu poti intoarce toate privirile atunci cand iesi din casa? Te inseli! Trebuie doar sa stii cateva trucuri care sa te avantajeze. Cum sa te imbraci corect pentru a ascunde kilogramele nedorite si sa iti pui atuurile in valoare!

- Intr-o noua postare, fostul ministru Elena Udrea isi exprima cateva nedumeriri vis-a-vis de ceea au scris Dogioiu si Tapalaga in urma reactiilor sale de la inceput de an. Jurnalista, cu intentie sau poate ca i-a „scapat”, a dat verdictul in ceea ce priveste dosarul „Gala Bute” aflat abia la inceputul…

- Incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni au loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua…

- Automatele bancare sunt mașinarii care pot da eroare cand ți-e lumea mai draga. Momentele in care acestea „inghit” cardul nu sunt rare și nu strica sa știm cum ni-l putem recupera, mai ales daca nu avem vreo banca prin apropiere.

- Cu toții ținem cont de tradițiile și obiceiurile pentru Revelion! Batranii ne-au invațat ce este bine și ce nu sa facem in noaptea dintre ani. Ei bine, de aceasta superstiție nu ai auzit vreodata.

- Iubitul tau a venit la tine iar tu nu stii sub nicio forma ce vei face maine dimineata? Nu intra in panica, daca il iubesti cu adevarat ii poti demonstra asta prin lucruri marunte, iar dimineata este ocazia perfecta.

- Vei petrece acest Craciun de unul singur? Nu e disperare. Sunt foarte mulți alți oameni in situația ta, iar anumite lucruri de care poți sa ții cont te vor ajuta sa treci cu succes peste acest prag.

- Sigur s-a intamplat sa visezi intr-o noapte bani, dar niciodata nu te-ai intrebat ce inseamna acest lucru. Ei bine ar trebui sa pui piciorul in prag si sa afli ce se va intampla dupa ce ai visat bani.

- Sigur te-ai intrebat mereu daca iubitul tau iti ascunde ceva... Ei bine, da, asta chiar se intampla! Barbatii nu te mint, dar cateodata ei aleg sa iti ascunda anumite lucruri, tocmai din dorinta de a nu te rani.

- Intrebarea care sta pe buzele tuturor romanilor, șocați de crima de la stația de metrou Dristor 1, in urma careia o femeie cu reale probleme psihice a impins in fața trenului o tanara de 25 de ani, este de ce nu s-a putut preveni o asemenea tragedie

- Momentele cu adevarat istorice ale acelei zile de vineri, 2 mai 1997, cand Regele Mihai si Regina Ana si-au inceput vizita de doua zile in judetul Neamt venind dinspre Ardeal si poposind - via Bicaz, Poiana Largului - la Manastirea Neamt, au continut si o inedita premiera bibliofila. O importanta carte…

- ”Va propun sa-i lasam (deocamdata) pe ceilalți membri ai Comisiei lui Iordache și sa ne focusam pe Eugen Nicolicea. Flerul imi spune ca aici chiar avem un subiect (și flerul e singurul prieten care nu m-a tradat niciodata). Așa ca reiterez intrebarea: Poate cineva sa-mi spuna unde și cand a terminat…

- Matreata iti da batai de cap si nu stii cum sa ii mai faci fata? Renunta la vechile produse cosmetice care sunt adesea foarte scumpe si apeleaza la ceva ce sigur se afla in baia ta. Trebuie doar sa urmezi niste pasi simpli si vei avea un par stralucitor fara matreata.

- eMAG are o promotie speciala cu ocazia Zilei eMAG, 5 decembrie, data in care cel mai mare retailer online din Romania implineste frumoasa varsta de 16 ani. Cele mai cautate telefoane mobile au si ele reduceri impresionante.

- Celebra intrebare a angajatorilor la un interviu este “de ce vrei sa pleci de la actualul job?”. Scopul intrebarii este unul variat, dar majoritatea recrutorilor, potrivit eJobs, sunt interesați sa afle lucruri despre compania concurențiala, dar și despre tine.

- ”Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect. Mai degraba este o chestiune de cerere si oferta, care sunt in dezechilibru si cred ca cel mai probabil aceasta a fost situatia si in Romania. Intrebarea nu este daca piata functioneaza…

- Daca tot sezonul rece și-a facut apariția și și-a intrat in grații, cu temperaturi destul de scazute, specialiștii ne recomanda sa consumam castane. Daca vrei sa aflii beneficiile pe care le au acestea, citește materialul de mai jos.

- N. Dumitrescu Pornind de la statisticile mai mult decat ingrijoratoare, conform carora in Romania traiesc peste un milion si jumatate de persoane care sufera de diabet, numarul acestor pacienți fiind in creștere, inclusiv in Prahova, recent, la nivel national, a fost lansata o campanie pentru cresterea…

- Ziua Mondiala a Diabetului are loc in fiecare an in data de 14 noiembrie, la initiativa Federatiei Internationale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aceasta zi este marcata la nivel international de catre toate asociatiile membre ale IDF, de furnizorii de servicii de sanatate,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta opinia analistului politic Cozmin Gușa pe tema situației politice interne in contextul noului dosar deschis de catre procurorii DNA pe numele liderului PSD Liviu Dragnea.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin Gusa a lansat o…

- Mara Banica a postat pe rețelele de socializare un videoclip in care ii cere iubitului ei un cadou foarte frumos: ori trandafiri, ori ursuleți de pluș. Dar oare care este intrebarea pe care o ascunde unul dintre ursuleții de pluș?

- Foarte multi dintre noi alegem drept gustari intre mese lucruri nesanatoase. Trebuie sa stim ca toate acestea ne fac rau, insa, daca vrem sa schimbam situatia, le putem inlocui cu alte alimente, benefice organismului.

- Este bine sa mergi regulat la medic pentu ați face analize și a afla daca totul este in regula cu sanatatea ta. Cancerul de colon este a doua sau a treia cauza de deces prin cancer din Europa.

- Trei românce se numara printre cele mai influente femei din Spania, remarca presa iberica. Marcela Topor si Mihaela Mihalcia stau oficial la bratul unor barbati puternici, lideri politici care au conexiuni cu foruri internationale si cu cercuri de interese de

- Frumusetea nu este oferita numai de machiaj, poti arata minunat si fara sa apelezi la produse cosmetice. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti ingrijesti pielea atat la exterior, cat si din interior.

- Oficialitatile din Arabia Saudita le vor permite pentru prima data femeilor sa participe la evenimente sportive. Deocamdata doar pe trei stadioane, atent selectate, si asta abia de la inceputul anului...

- Exista anumite alimente pe care trebuie sa le mananci dimineața, pe stomacul gol, pentru a te putea bucura de sanatate! In acest caz, hreanul este unul dintre alimentele cu efecte miraculoase pentru organism. Pentru a afla mai multe detalii, citește materialul de mai jos.

- Majorarea salariului minim pe economie la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018 va afecta major interesul investitorilor pentru Romania, apetitul lor de a investi si de a crea noi locuri de munca, exact pentru categoriile “avantajate” de aceasta masura, sustine Alex Milcev, directorul Departamentului…