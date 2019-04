Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai terifiante statistici este legata de numarul criminalilor cu care se intalneste o persoana obisnuita de-a lungul vietii. Cifra cu pricina a fost facuta publica de cei de la FBI, iar toata lumea este ingrozita!

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca finalizarea investigațiilor in „Dosarul Revoluției” și trimiterea cauzei in judecata reprezinta un pas important in stabilirea adevarului despre evenimentele din decembrie 1989, precizand ca nu pot ramane nepedepsite crimele de la Revoluție.„Președintele…

- In prima parte a zilei de 6 aprilie, relații intense cu și/sau alaturi de prieteni. Comunicare verbala impetuoasa, activism, agitație, uneori nervozitate, dorința de afirmare sau emancipare ori impulsul de a acționa pe cont propriu, neținand cont de ceea ce se cheama spirit de echipa, lucru care ii…

- Pentru a-si argumenta interpelarea, Ionut Chisalita a facut apel la Nota de fundamentare a Hotararii de Guvern privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru…

- In fiecare zi, aproximativ 8.000 de utilizatori ai retelei de socializare Facebook mor. Din acest motiv, in viitor, se preconizeaza ca numarul conturilor celor decedati va depasi numarul conturilor active. Insa, te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu conturile de Facebook ale celor decedati?

- DILEMA… Omul de baza al parlamentarului PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet, barladeanul Laurentiu Cretu, a postat ieri pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de interesant. “Un anume deputat de Vaslui a spus ca pleaca la PSD, “daca partidul ia sub 5% la alegeri”. Ghici, cine-i?”, este mesajul barladeanului,…

- Companiile ar putea obine codul de TVA în aceeași zi în care depun documentația, dupa ce Ordinul care permite acest lucru a fost publicat în Monitorul oficial. Potrivit documentului, e nevoie de o declarație pe propria raspundere transmisa electronic, al carui format a fost și el stabilit.…

- Luna februarie este cu siguranta cea mai deosebita dintre toate! Si nu pentru ca sunt sarbatorile in care se celebreaza dragostea, ci, pentru ca are mai putine zile decat "suratele" sale. Doar o data la patru ani luna februarie are 29 de zile.