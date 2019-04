Întrebarea pe care ar pune-o Traian Băsescu la referendum „Aș face-o mai inteligent de data asta”, a spus el. Traian Basescu a spus ca temele președintelui sunt „vulnerabile la Constituție”, deoarece parlamentarii nu sunt sancționați pentru ca nu respecta voința poporului, așa ca nu pot fi obligați sa modifice Constituția. „Greșeala in 2009 a fost ca am propus parlament unicameral cu 300 de parlamentari. Asta obliga la revizuirea Constituției. De data asta aș intreba: sunteți de acord ca Parlamentul sa aiba 100 de senatori și 200 de deputați? Atribuția de a stabili numarul de deputați și senatori ar fi prin lege, nu prin Constituție”, a spus Traian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

