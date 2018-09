„Guvernul face o campanie de informare a populației privind referendumul pentru familie. Au incercat unii sa manipuleze ca intrebarea de pe buletinul de vot (n.r. Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?) este neclara. Legea este clara, nu poate fi facut altfel. Și in 2003, intrebarea a fost la fel. Aceasta e procedura", a declarat Liviu Dragnea, duminica seara, in platoul Romania TV.

Liderul PSD a spus ca va merge la referendum. „Educația mea ortodoxa, educația mea de copil crescut la sat, la țara inconjurat de familia tradiționala…