- ”Uite ce intrebare aș pune eu: Vreți ca cei condamnați pentru fapte de corupție sa nu mai ocupe funcții de demnitate publica in urmatorii 10 ani?” a declarat Rareș Bogdan pentru DC News. ”Intrebarea se refera la condamnarile din justiție și la oamenii care trebuie sa ințeleaga foarte clar…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, nu a vrut sa comenteze, duminica, la Brasov, afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis privind convocarea unui referendum, aratand ca, "de obicei, in PSD, nu se discuta despre declaratiile acestuia". "Nu stim intrebarea. Pana se hotaraste domnul Klaus Werner…

- "Tudorel Toader nu poate sa vina cu ceea ce a cerut PSD. Sunt 2 subiecte: unul este sa acopere cu OUG pe recurs in anulare pe sentințe din 2014 și pana acum ca sa-i rezolve problema lui Dragnea. Nu se poate! Am fi ca intr-o țara bananiera. Ei se leaga de deciziile CCR, dar ele se aplica pentru viitor.…

- Fostul președintele Traian Basescu face spectacol in studioul B1 TV. Acesta a declarat ca președintele Klaus Iohannis se poate folosi de referendumul pe Justiție pentru a-și face campanie electorala."Aici discutam despre oameni politici. Președintele ramane un om politic, indiferent de cat…

- Dupa ce Iohannis a anunțat ca este „aproape hotarât” sa convoace referendum odata cu europarlamentarele, fostul președinte Traian Basescu a declarat ca, daca ar fi la Cotroceni, nu ar risca „pe chestiuni de justiție și nici pe celebra întrebare cu fara penali în funcții…

- "Inițiativa noastra de referendum consta in modificarea legii in masura in care un individ, condamnat definitiv, sa nu poata candida la o funcție publica pana intervine ceva care inlatura efectele condamnarii adica reabilitarea sau o grațiere, amnistie. Adica nu toata viața. Pentru fiecare fapta…

- "Nu o sa va spunem chiar la fiecare intalnire, ne vedem periodic si comunicam. Important este ca exista o comunicare, o coordonare a pozitiilor, impreuna sustinem ceea ce consideram ca este bine pentru Romania si cred ca importanta presedintelui Romaniei, in perioada in care Romania exercita presedintia…

- USR ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgenta referendumul pe justitie si face apel la toti parlamentarii pentru a declansa revizuirea Constitutiei in sensul modificarii criteriilor de alegere a judecatorilor de la CCR si pentru a stabili o serie de limite acestei institutii, a afirmat,…