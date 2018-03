Intreb BT: Un medic roman plecat in Franta a deschis o discutie despre sansa unui medic de a porni pe cont propriu cu un cabinet privat. Cum raspunde bancherul

Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Un tanar șofer din Lupeni, Raul George Voicu, a murit in urma unui accident cumplit ce a avut loc in Franța. Apropiații și familia baiatului sunt șocați și au lasat mesaje care mai de care mai emoționante pe pagina lui de Facebook. "Ne-a mai parasit un coleg ieri seara.…

- Dacia ocupa primele trei locuri intr-un top al celor mai ieftine masini de condus in 2018. Clasamentul intocmit de britanicii de la Pence Per Mile (PPM) a luat in calcul pretul de achizitie si cheltuielile cu asigurarile, taxele de drum, service-ul auto, consumul de combustibil si chiar deprecierea…

- Americanii au preluat de la britanici, in 2017, titlul de cei mai mari importatori mondiali de sampanie frantuzeasca, in conditiile in care achizitiile britanicilor au scazut pentru al doilea an consecutiv dupa votul in favoarea Brexitului, arata datele publicate duminica de Uniunea Producatorilor de…

- Tenismanul roman Marius Copil a coborat trei pozitii si se afla pe locul 84 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni. Elvetianul Roger Federer ocupa in continuare primul loc, urmat de spaniolul Rafael Nadal, in timp ce pe locul al treilea se afla croatul Marin…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de doamna Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Un roman acuzat in Marea Britanie de o frauda uriasa, care a contribuit la furtul a miliarde de euro din bancomate prin intermediul dispozitivelor sofisticate de de tip skimming, si-ar fi folosit castigurile uriase pentru a-si asigura evadarea. Alexandru Sovu a fost numit “cel mai mare jefuitor de banci…

- Activitate la Senat Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate marti, propunerea legislativa a PSD, care vizeaza înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare. De asemenea, o alta initiativa care vizeaza Legea Leasing-ului va intra în atentia senatorilor…

- Proiectul Romgaz este cea mai mare investitie a statu­lui roman in productia de energie din ultimii 10 ani, centrala de la Iernut fiind cu atat mai importanta cu cat ea va putea echi­libra sistemul in zona de nord a tarii, acolo un­de exista un deficit de productie. Deocam­data este sin­gu­rul proiect…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Maine, in Franța, sportivul gaeștean Cristian Ristea are șansa de a deveni campion modial la K1. Luptatorul roman a fost desemnat Post-ul Antrenat de Doroftei, gaeșteanul Cristian Ristea are șansa sa devina campion mondial in ringul profesionist, pe reguli K-1 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Banca Centrala a explicat ca restrictiile directe pot imbraca forma unor plafoane absolute, fixe (Grecia, Irlanda, Malta) sau a unor plafoane relative bazate pe o rata de referinta (Belgia, Estonia, Franta, Slovenia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Slovenia). Consultarea…

- Desemnat challenger oficial al titlului mondial ISKA, pe reguli K-1, Cristian Ristea, se afla pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru marea confruntare care va avea loc in aceasta sambata, la Troyes, in Franța, impotriva deținatorului centurii, francezul Florent Kaouachi. Ristea (26 de ani) este…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basic, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- Deputatul Cezar Preda și senatorul Iancu Caracota au deschis un cabinet parlamentar și in muncipiul Moreni, Strada Cpt. Pantea Ion, Post-ul Agenda parlamentara: Parlamentarii PNL au deschis un cabinet parlamentar la Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sansele lui Alex Chipciu (28 de ani) de a mai continua la Anderlecht Bruxelles si in sezonul viitor sunt din ce in ce mai mici. Tras pe linie moarta la campioana Belgiei, fostul star de la FCSB si-ar putea relansa cariera alaturi de un antrenor roman.

- Dacia Sandero e cea mai economica masina disponibila pe piata la ora actuala. Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto. Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite…

- Masina Tesla Roadster care i-a apartinut lui Elon Musk si care a fost lansata in spatiu la bordul rachetei Falcon Heavy nu va mai trece pe langa planeta Marte, asa cum isi dorea fondatorul companiei SpaceX, ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Elon Musk a anuntat ca masina…

- Șeful statului, Igor Dodon, și-a exprimat bucuria fața de decizia lui Tudor Panțiru de a demisiona din funcția de președinte al Curții Constituționale. In același timp, Dodon susține ca Panțiru urmeaza sa fie tras la raspundere pentru deciziile Curții Constituționale din in ultima perioada de timp.

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie 'mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri', nu una 'brutala'.

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Victor Dragusin: “Cred ca am tot ce isi poate dori un om normal” in Politic / – Domnule primar, suntem la inceput de an si va intreb, mai in gluma, mai in serios, va place sa fiți primar la Alexandria? – Poporul roman, in ințelepciunea lui, spune ca rezultatul muncii…

- Un barbat a deschis focul chiar langa Empire State Building, dupa o cearta cu amicul sau. Trei persoane au fost ranite, intre care un roman. Cel care a deschis focul a fugit de la fata locului. A fost urmat si de prietenul sau, cu care se certase.A A

- Ministerul Afacerilor Externe al Frantei a atentionat vineri impotriva oricarei puneri in discutie a acordurilor de pace de la Minsk cu privire la Ucraina, dupa votul din parlamentul ucrainean in favoarea unei legi ce califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul din estul acestei tari, informeaza…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea de astazi o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile: operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- In urma cu trei ani, orasul francez Angers s-a angajat intr-un program ambitios de a deveni un smart city, iar acum aceste eforturi primesc inca un impuls datorita unui parteneriat cu cel mai mare accelerator de startup-uri din Franta - NUMA.

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Ioan Botezatorul s-a nascut in satul Ein-Kerem (langa Ierusalim); este fiul Elisabetei (verisoara Mariei, mama lui Isus) si al rabinului rural Zaharia. A venit pe lume cu circa 6 luni inaintea lui Isus. Nu au copilarit impreuna, dar (dupa parerea unor autori) s-ar fi cunoscut in tinerete, petrecand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- De 15 ani, Marian Ilie este imobilizat intr-un carucior cu rotile. Cu toate acestea el s-a incapatanat sa-si urmeze visele si sa-i ajute pe cei din jurul sau. Dupa multe greutati a reusit sa construiasca prima pensiune agroturistica destinata persoanelor cu dizabilitati.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- A lucrat 10 ani in serele de flori din Franta, a furat meseria, iar acum are propria afacere in Romania. Un barbat de 50 de ani, din Dambovita, a dezvoltat o adevarata “industrie” de crestere intensiva a florilor. In serele sale creste muscate, Cyclamen, trandafiri si multe altele.

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters. Guvernul vrea sa inceapa anul viitor vanzarea majoritatii actiunilor NLB, printr-o Oferta Publica…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…