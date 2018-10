Stiri pe aceeasi tema

- Moderatorul emisiunii „Sfatul Tarii”, Anatol Ursu, de la postul de televiziune unionist din R. Moldova, 10TV, a anuntat in seara de luni, 1 octombrie, ca intreaga redactie a televiziunii a fost concediata „din cauza unei stiri, care peste noapte nu a mai coincis politicii editoriale”.

- In data de 15 septembrie, in jurul orei 00.00, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Valea Viseului, aflat in executarea atributiilor de serviciu, a observat mai multe persoane care transportau de la frontiera catre interior colete voluminoase. “Drept urmare, lucratorii nostri…

- Vineri, 7 septembrie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau – judetul Maramures a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 08.00, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul sectorului a observat mai multe…

- Virgiliu Postolachi, atacantul de 19 ani al celor de la PSG, care a primit luna trecuta cetatenia romana, nu a dat curs telegramei de convocare la lotul nationalei Republicii Moldova pentru meciurile cu Luxemburg si Belarus, din Liga Natiunilor.

- Timpul.md este unul din cele mai populare site-uri de știri din Republica Moldova conform datelor prezentate pe site-ul www.trafic.md de catre Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI) Rezultatele audienței pe luna august plaseza site-ul Timpul.md în top-ul celor…

- In data de 20 august, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 14.00, a fost oprit in trafic pentru control, pe D.N.…

- Soția protestatarului din Teleorman care a murit la cateva zile dupa ce a participat la mitingul din 10 august, in Piața Victoriei, susține ca acesta nu a murit din cauza gazelor impraștiate de jandarmi. Ilie Gazea, de 62 de ani, membru PNL, nu ar fi murit din cauza gazelor date in Piața Victoriei,…

- Dupa ce a cerut activarea articolului 7 pentru tara sa, adica suspendarea dreptului de vot al Romaniei in Consiliu, Cristian Preda a luat la tinta Republica Moldova. Din cauza situatiei ingrijoratoarea de la Chisinau, vom discuta maine in Parlamentul European evenimentele recente din Republica…