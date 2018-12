Intreaga echipa GeminiSolutions este formata din "do-ers" Industria IT, in special piata de solutii software, este motorul economiei la nivel global. Este, am putea spune, noul petrol al dezvoltarii oricarui domeniu de activitate.



Este o piata concurentiala, in care livrarea de solutii software personalizate, rata de raspuns, specializarea si calitatea serviciilor reprezinta criteriile de baza pentru ca o companie care furnizeaza solutii software sa evolueze.



Domeniul IT este extrem de competitiv, iar in dinamica acestuia expertiza inginerilor reprezinta principala resursa de dezvoltare. Astfel se face ca intr-o era a revolutiei tehnologice,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

