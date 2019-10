Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Intre viata si moarte. Cazuri de salvare a evreilor in timpul Holocaustului" se va deschide joi, la ora 18,00, in Sala Acvariu a Muzeului National al Taranului Roman. Potrivit unui comunicat al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", transmis…

- Care au fost experientele evreilor ce se ascundeau de masina germana de exterminare? Dar ale celor care i-au ajutat riscandu-si uneori propria viata? O expozitie ce juxtapune aceste doua perspective va fi inaugurata la Muzeul National al Taranului Roman pe 3 octombrie, cu o saptamana inainte de Ziua…

- Directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania ''Elie Wiesel'' (INSHR), Alexandru Florian, si-a exprimat increderea vineri ca Muzeul de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania va fi realizat in spatiul administrat de Muzeul National de Istorie Naturala…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut, vineri dimineata, ministrului Culturii, Daniel Breaz, sa organizeze consultari publice dupa ce joi seara institutia pe care el o conduce a anuntat ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania,…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut, vineri dimineata, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, sa organizeze consultari publice dupa ce joi seara institutia pe care el o conduce a anuntat ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a publicat joi seara pe site-ul cultura.ro ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, pentru care se are in vedere spatiul dintre Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si Muzeul…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a publicat joi seara pe site-ul cultura.ro ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, pentru care se are in vedere spatiul dintre Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si…

- Muzeul National al Taranului Roman a lansat prima platforma digitala participativa dedicata unei arhive muzeale din Romania. Imagini ale vietii romanilor de altadata, fie ca traiau la tara, fie ca traiau la oras, sunt cuprinse in albumul virtual al institutiei.