- Un pod pietonal de acces la Universitatea Internationala din Florida s-a surpat joi, la Miami, pe o autostrada cu sase benzi si a ucis mai multe persoane. Sub daramaturi au fost prinsi oameni si masini. Numeroase echipaje au intervenit pentru...

- Marina americana a anuntat miercuri ca doi membri ai sai si au pierdut viata in urma prabusirii unui avion F A 18F Super Hornet in timpul unul zbor de antrenament in largul coastelor Floridei, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. U.S. Navy a precizat intr un comunicat ca pilotul avionului si ofiterul…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Purtatoarea de cuvant…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Rapperul Rick Ross a fost gasit de polițiști in stare de inconștiența și respirand cu mare dificultate, in casa sa din Florida. Conform TMZ, muzicianul a fost dus la un spital din Miami, intr-o unitate de cardiologie, iar o sursa a declarat pentru site-ul tabloid ca Rick Ross ar…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, vineri, au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 68, respectiv 77 de ani, ambii fiind nevaccinati impotriva gripei. De la inceputul sezonului au fost raportate 71 de decese, ...

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia care a avut loc duminica seara intr-un imobil din orasul Leicester, in centrul Angliei, a carei cauza nu a fost legata de vreo actiune terorista, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Patru persoane au murit…

- Grav accident pe in Romania, cu implicarea unui autoturism din Republica Moldova. Accidentul a avut loc pe DE 581, in localitatea Sapte Case, in urma caruia a decedat șoferul vehiculului din Vrancea. Alte șapte persoane, printre care doi copii, sunt ranite. Șase dintre raniți sunt din Republica Molodva.

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a promis ca va egala donatia de o jumatate de milion de dolari a sotilor George si Amal Clooney pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat inca un decesdin cauza gripei - un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. In cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Barbatul acea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Insula, situata langa Miami (Florida), este inchisa publicului si presei pentru a proteja intimitatea portofelelor babane. Pentru a ajunge aici este necesara o invitatie, pe bani grei. Aici se afla, potrivit datelor recensamintelor, rezidentii cu cele mai ridicate venituri din SUA (1 milion de dolari…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat vineri ca Israelul va trebui sa faca si el "compromisuri semnificative" pentru pacea cu palestinienii, chiar daca acestia l-au acuzat pe unul dintre emisarii sai in Orientul Mijlociu ca a renuntat la diplomatie pentru ceea ce ei considera a fi partinire…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa in Campo Felice, o statiune de schi situata in centrul Italiei, la aproximativ 120 de kilometri de Roma, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului pentru interventii de urgenta, citati de AFP. O a treia persoana, care…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- 2 persoane au decedat in ultimele 24 de ore din cauza incendiilor. O batrana de 72 de ani din Iargara, Leova a fost gasita carbonizata in locuința sa. Asta dupa ce casa i-a luat foc. In ciuda intervenției prompte a pompierilor, nu s-a putut face nimic.

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Boxerul american Deontay Wilder, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, a fost condamnat joi la 60 de ore de munca in folosul comunitatii, pentru posesie de marijuana, informeaza agentia Reuters. Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a…

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare ''de peste 4 milioane de euro'' dintr-un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris, informeaza Reuters si AFP. Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.