- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat vineri, spre consultare publica, planul sau de actiuni in anul 2019, principalul proiect fiind organizarea licitatiei pentru 5G.”Anul 2019 va reprezenta o noua provocare pentru ANCOM, principalul proiect fiind…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, luni, ca decizia presedintelui autoritatii, privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe imobilele proprietate publica, a fost publicata in Monitorul Oficial, informeaza…

- Peste 5,13 milioane de numere de telefon au fost portate in ultimii zece ani, incepand cu 21 octombrie 2008, dintre care 4,39 milioane au fost de mobil si peste 740.000 pentru telefonia fixa, a anuntat recent Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Astfel, in…

- Vitezele medii de transfer de date experimentate de catre utilizatorii romani de internet, in primul semestru din 2018, au crescut atat pe segmentul de date internet fix (+14%), cat si pe mobil (+16%), comparativ cu al doilea semestru din 2017, arata datele contorizate prin aplicatia Netograf.ro,…

- Sorin Grindeanu, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), va participa luni la evenimentul ZF Digital Summit ’18, care are loc in Bucuresti la hotelul JW Marriott, unde va discuta despre prioritatile in reglementare ale institutiei si va aborda…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european ‘Roam like at home’, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). In cazul Vodafone, motivarea…

