- Peste 200 de artisti vor sustine concerte, spectacole de teatru si dans, precum si ateliere de creatie pentru copii, in perioada 7-14 iulie, in comuna brasoveana Cristian, in cadrul deja traditionalului Festival International de Cultura-Cartfest, scrie Agerpres. Organizatorii au anuntat miercuri,…

- In fiecare vara, la Șirnea se organizeaza „Masura laptelui”, eveniment al prezentului, despre un trecut special. Daca va place mancarea gustoasa si branza de la munte, in week-end puteti merge la satul Sirnea. In perioada 29 - 30 iunie 2019 are loc o noua editie a Festivalului „Masura laptelui”,…

- In perioada 3-13 iulie 2019, la Campina și Brebu va avea loc prima ediție a Festivalului de Arte, o manifestare cu un caracter unic, in cadrul careia vor fi organizate cursuri de maiestrie in muzica, arte plastice, teatru și creație literara, cursurile fiind dublate in fiecare zi de spectacole in care…

- Sectiunea outdoor a festivalului FEST- FDR 2019, eveniment organizat de Teatrul National Timisoara, va debuta joi seara, iar timp de cinci zile vor avea loc spectacole in aer liber cu actori acrobati, potrivit news.roPotrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Teatrului National Timisoara,…

- Daca iubiti mancarea turceasca si traditiile otomane, atunci nu trebuie sa ratati Festivalul Turcesc. Acesta se va desfasura in perioada 14-16 iunie, in Parcarea Grivița, intre orele 10.00-22.00. Cei care vor merge la festival vor avea parte de o multime de surprize.organizatorii Festivalului aduc in…

- Cea de-a VI-a ediție a Festivalului-concurs "Flori de cantec prahovean" a adus pe scena salii de spectacole a Școlii Gimnaziale "Invațator Ion Mateescu" din Poiana Campina aproximativ 100 de copii, soliști de muzica populara și grupuri vocale, din mai multe localitați ale județului. Copii talentați…

- Ediția din 2019 Alba Fest se va desfașura in perioada 7-9 iunie in inima Transilvaniei, la Alba Iulia, și va reuni mai mulți artiști din topurile muzicale de la noi din țara. Carla’s Dreams, Antonia, Lidia Buble, Lora sunt cap de afiș anul acesta. Daca nu ți-ai facut inca planuri pentru inceputul verii,…