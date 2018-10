Intre 20 și 22 octombrie 2018, la Sebes, are loc cea de-a XIV- a ediție a Cupei „Muhlbach” la tenis de camp. Competiția de categoria a I-a este cuprinsa in calendarul competițional 2018 al Federației Romane de Tenis pentru copii și junior, la categoriile de varsta 10, 12, 14, 16, 18 ani baieți și fete. Alaturi de sportivii legitimați din Sebeș, vor participa sportivi din toata țara. Rezultatele obtinuțe de sportivi și punctele acumulate conteaza in clasamentul general pe categorii de varsta intocmit de Federația Romana de Tenis. Inscrierile se fac pe site-ul F.R.T., iar arbitrul desemnat intocmește…