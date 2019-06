Stiri pe aceeasi tema

- 54 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, in acest sfarșit de saptamana, 21 – 23 iunie a.c., ca urmare a neregulilor depistate in traficul rutier pe raza județului Satu Mare. Astfel, in perioada 21 – 23 iunie a.c.,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au acționat la data de 6 iunie a.c., pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța rutiera și pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, ocazie cu care au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au acționat la data de 21 mai a.c., pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regulile de circulație, ocazie cu care au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproximativ 27 700 de lei. Astfel, in…

- In ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri și cei de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfașurat activitați pentru prevenirea producerii de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au constatat in flagrant delict un numar de 14 infracțiuni ...

- La Boldești – Scaeni, un șofer baut și fara permis a fost prins dupa ce s-a izbit de o alta mașina ! F. T. Desantul polițienesc organizat in perioda 2 – 8 aprilie 2019, in cadrul acțiunii Speed Marathon, care a vizat respectarea regimului legal de viteza de catre conducatorii, a lasat “urme” in cazul…

- Aproximativ 1.000 de sancțiuni și peste 100 de permise de conducere retinute de polițiștii buzoieni pentru abateri la regimul de viteza, in perioada 1-7 aprilie, in cadrul acțiunii TISPOL. Timp de o saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau…

- Peste 2.240 de soferi au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au fost depistati circuland cu viteza excesiva, in perioada 1 - 7 aprilie, cand au avut loc controale in cadrul actiunii TISPOL - Speed. "Politistii rutieri din toata tara au verificat respectarea regimului legal de viteza…

- Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu, pentru preluarea victimelor fiind solicitat si un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…