- Am doi colegi lingvisti, specializati in Onomatologie. Sunt, de altfel, singurii experti in aceasta disciplina de nisa (care studiaza originea, evolutia si semnificatia numelor proprii) din intreaga Universitate. O doamna si un domn. Pe ea o cheama Artemis Olifantiadis, pe el Gruta Cacaut. Recent, au…

- Celebra vedeta hollywoodiana Angelina Jolie s-a destainuit in cadrul unui interviu pentru E! News. Binecunoscuta actrița a marturisit ca ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru ea. "Sunt un om ca oricare altul și, in mod special in acești ultimi ani, nu a fost ușor și nu m-am simțit foarte puternica.…

- Fiul cel mare al actritei Angelina Jolie va studia biotehnologie la Universitatea Yonsei din Coreea de Sud, incepand din toamna, a confirmat marti institutia, citata de agentia Yonhap. Publicatia americana People a relatat ca Maddox Jolie-Pitt, in varsta de 18 ani, a ales sa urmeze cursurile Universitatii…

- Proprietatea pe care Angelina Jolie și Brad Pitt o dețin in Franța ar putea deveni motiv de disputa intre cei doi actori. Castelul Miraval din Franța, unde a avut loc nunta Angelinei Jolie cu Brad Pitt in august 2014, ar putea deveni motiv de disputa intre cei doi, potrivit radaronline.com. Potrivit…

- Angelina Jolie și Keanu Reeves sunt impreuna? Aceasta este intrebarea care rasuna pe buzele tuturor dupa ce tabloidele internaționale au facut marea dezvaluire ca cei doi actori ar avea o relație secreta. Angelina Jolie a cumparat o casa in cartierul Los Feliz, chiar acolo unde locuiește mama lui Keanu…

- Shiloh, fiica celebrilor actori Angelina Jolie și Brad Pitt, amenința ca va scoase la iveala amanunte din mariajul parinților ei. Aceasta este dezamagita ca mama sa nu grabește incheierea divorțului de tatal ei. Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt a adus-o la capatul rabdarii și pe fiica lor…