Intrarom a fost premiată pentru implementarea primului său Proiect Pilot Smart City Ediția din acest an s-a incheiat cu Gala de Premiere a celor mai inteligente proiecte la nivel local. Evenimentul a reunit 300 de participanți reprezentand administrații publice, organizații guvernamentale, parteneri tehnologici precum și asociații profesionale de profil importante și instituții educaționale active in dezvoltarea orașelor inteligente in Romania. Juriul a fost format din personalitați academice de la organizații și asociații energetice, reprezentanți ai Universitații Politehnice București, ITS Management, Asociația Naționala pentru Tehnica de Securitate (ARTS), Organizația Romana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

