In 1 si 2 iunie, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, toti copiii, impreuna cu parintii, vor putea vizita gratuit expozitiile gazduite in acest moment de Muzeului National al Banatului. Acestia vor avea ocazia de a vedea colectiile Patrimonium 2018, Cliobox, Marea Unire reflectata in colectiile cabinetului de stampe al Academiei Romane Bucuresti, Out of […]